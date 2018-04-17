Краскопульт для покраски авто — выбираем аппарат правильно

Получить качественное лакокрасочное покрытие на автомобиле возможно с помощью краскопульта. Важно разобраться с существующими видами, их особенностями, чтобы выбрать тот, который подойдет для профессиональной покраски или использования в домашних условиях.

1 Распылитель для малярных работ — комплектация и принцип работы

Основное назначение краскопульта — распылять лакокрасочный материал на поверхность: грунт, лак или краску. Если правильно пользоваться устройством, получается идеально гладкое, равномерно окрашенное покрытие. Распылителем целесообразно пользоваться для покраски поверхностей с большой площадью, он удобен для кузовного ремонта. Чтобы правильно подобрать распылительное устройство, следует разобраться с его основными составляющими, из чего они должны быть изготовлены, а также с задачами, которые он будет выполнять.

Краскопульт для покраски автомобиля в базовой комплектации включает в себя:

Корпус из устойчивого к агрессивной химической среде материала;

Уплотнительную иглу;

Насадки для распыления. Их называют еще соплами, дюзами, форсунками;

Металлическую или пластиковую емкость для расходного материала;

Регулировочные винты или головки.

Если использовать краскопульт по назначению и обладать определенными навыками, то получается идеально гладкое, равномерно окрашенное покрытиеБачок с краской в зависимости от конструкции может располагаться сверху, сбоку или снизу пистолета, от его положения зависит удобство работы с прибоом. Объем емкости составляет обычно один литр.

Краскопульт работает следующим образом:

При легком нажатии на курок пистолета в резервуар начинает поступать воздух.

После дальнейшего нажатия курок оказывает воздействие на уплотнительную иглу, которая меняет свое положение, давая доступ для поступления лакокрасочного материала.

Напором воздуха краска подается в распылитель и под давлением выбрызгивается наружу.

В зависимости от вида работ и лакокрасочного материала, подбирается диаметр форсунок и выполняется регулировка краскопульта. Для точной настройки выходного давления предназначен регулятор подачи воздуха. Рабочее давление для обычного распылителя составляет 3-5 бар. С помощью этой регулировочной головки можно настроить форму конуса распыла. За объем и подачу лакокрасочного материала отвечает регулятор хода иглы — он управляет открытием форсунки. Форма распыла подбирается во время работы и регулируется с помощью формы факела.

2 Выбираем краскопульт — акцент на удачный выбор

Корпус устройства желательно выбирать алюминиевый, покрытый никелем, защищающим его от коррозионных процессов. Сопло должно быть изготовлено из нержавеющей стали, латуни или алюминия. Перед использованием аппарата следует убедиться в исправности иглы, нажав несколько раз на спусковой крючок. Игла должна легко выходить, без задержек.

Работа с жидкостями предусматривает хорошую герметизацию устройства, поэтому следует обратить внимание на качество уплотнительных прокладок. Оптимальным вариантом являются прокладки из тефлона, так как этот материал устойчив к воздействию едких химических веществ, которые входят в состав растворителей и лакокрасочных покрытий.

Стакан, в который заливается лакокрасочный материал, представляет собой бачок. Его расположение на пистолете зависит от конструкции либо в нижней, либо в верхней части. Выбор расположения зависит от удобства пользования. Если бачок расположен снизу, то пистолет следует держать строго вертикально для непрерывной подачи материала.

Большое значение для качественной покраски имеет размер сопла (дюзы), от этого зависит, как будет ложиться краска. Чем меньше зерно лакокрасочного материала, тем меньше нужно подбирать диаметр дюза распылителя. Для покрытия металликом используется сопло размером 1,2-1,3 мм. Под лак — 1,4; 1,5; 1,6 мм. При работе с акриловыми красками размер сопла не имеет большого значения, но лучше использовать 1,5 мм. При покрытии жидкой шпаклевкой подойдут дюзы размером 1,7; 2,0 мм. Чем меньше диаметр сопел, тем точнее ложится покрытие.

Работа с жидкостями предусматривает хорошую герметизацию устройства, поэтому следует обратить внимание на качество уплотнительных прокладокЕсли нет опыта в работе с краскопультом, универсальным вариантом будет выбор дюзы размером 1,4 мм. Единственно, что при работе с грунтом в смесь нужно будет добавить больше растворителя, чтобы сделать более жидкой консистенцию. Производители выпускают распылители со сменными соплами, что делает их универсальными в применении.

3 Системы распыления — пульверизаторы для домашнего применения

Существующие на рынке распылители подразделяются по системам распыления. Ниже приведены наиболее популярные системы распыления, чаще всего применяемые для покраски автомобилей в гараже.

Пульверизаторы системы HP. Эта система настолько часто используется гаражными малярами, что стала классической. Материал распыляется с помощью указанной системы под высоким давлением, на выходе оно составляет примерно 1,2 — 1,5 атмосфер. На входе краскопульта рекомендуется подавать давление в диапазоне от 2,5 до 5 атмосфер. Потребление воздуха достаточно низкое и составляет от 100 до 300 литров в минуту.

Плюсом краскопультов системы HP является равномерное и быстрое нанесение лакокрасочных материалов за счет широкого факела. Минус устройства — низкий процент переноса краски. На поверхности остается только 45% распыляемой краски, остальная распыляется в окружающее пространство и оседает рядом с окрашиваемой поверхностью. Высокое давление является причиной возникновения вихревых воздушных потоков, которые поднимают много мусора, оседающего на поверхность, покрываемую краской, что приводит к необходимости в дальнейшем шлифовать и полировать полученое покрытие.

Пульверизаторы системы HVLP. Эти аппараты были придуманы, чтобы уберечь окружающую среду. Они так устроены, что, благодаря конструктивным особенностям воздушных каналов пистолета, краска распыляется при низком выходном давлении, составляющим примерно 7 атм, и высоким входным — 2,5-3 атмосфер. Такая конструкция позволяет наносить свыше 70% краски на поверхность. В этом случае в воздух улетает лишь 30% краски. Таким образом, система не только дает возможность сэкономить расход краски, но и повысить экологическую безопасность. Достигается такой эффект за счет невысокой скорости капель, вылетающих из сопла пистолета, краска не рикошетит, поэтому образуется меньший туман. Работать с этим краскопультом следует на небольшом расстоянии от окрашиваемой поверхности — 12-15 см.

Краскопульт WagnerВ системах HVLP высокий расход сжатого воздуха, свыше 360 литров в минуту, поэтому возникает необходимость использования сильного компрессора высокой производительности. К недостаткам системы HVLP относится увеличенный диаметр воздухопровода и установка дополнительных фильтров, которые очищают поступающий воздух от влаги и масла. Это необходимо для эффективной работы компрессора, который перегоняет большие объемы воздуха. Для создания качественного лакокрасочного покрытия потребуется опыт, при задержке во время проводки возникают подтеки, поэтому нужно вовремя передвигать пистолет. Так как работы выполняются с близкого расстояния, возникают проблемы с покраской труднодоступных мест.

Пульверизаторы системы LVLP стали компромиссом между двух вышеописанных систем HP и HVLP. В конструкции отсутствуют недостатки обеих систем, поэтому они считаются более перспективными. Входное давление в этих аппаратах составляет 0,7-1,2 атмосфер, а входное — 1,5-2,0. Перенос краски при небольшом расходе сжатого воздуха (150-350 литров в минуту) составляет 65%. Конструкция позволяет наносить краску на более дальнем расстоянии, что упрощает покраску труднодоступных мест. Системы LVLP имеют преимущества HP и HVLP: высокий перенос краски, малое потребление воздуха, низкую чувствительность к небольшим перепадам давления. Явных недостатков у LVLP пока не выявлено.

Кроме названных, существуют и другие системы:

с пониженным давлением — RP (Reduced Pressure).

со средним давлением — MP (Middle Pressure).

с небольшим объемом и средним давлением — LVMP (Low Volume Middle Pressure) —.

с высокой эффективностью передачи краски — HTE (High Transfer Efficiency).

Пульверизаторы с конвенциональной системой распыления. В этих системах давление на выходе составляет 3-4 бара, благодаря этому частицы краски имеют высокую скорость при переносе на поверхность. Это повышает производительность аппарата, но с другой стороны краска рикошетит и образуется туман, что влечет за собой увеличение расхода материала. Потери могут достигать 55%. Краска, попадающая в атмосферу, негативно сказывается на здоровье маляра и окружающей среде. Поэтому этот вид краскопультов применяется в основном на промышленных предприятиях, в цехах с качественной вентиляцией и очисткой воздуха.

4 Способы создания давления — виды устройств для распыления

Распылительные аппараты по способу создания давления делятся на три вида:

пневматические;

электрические;

приборы с ручным приводом.

В пневмоническом краскопульте сжатый воздух подается в специальную камеру, где смешивается с краской. Поэтому для использования пневмонического пульверизатора понадобится компрессор. Это наиболее распространенные модели краскопультов. Производительность аппарата пневматического типа — 400 кв. м покрытия краской, 20-50 кв. м — лаком, 85 кв.м — грунтовкой.

Электрические распылители не нуждаются в дополнительном оборудовании, достаточно иметь доступ к электрической сети для подключенияК пневматическим краскораспылителям относятся системы HVLP, переносящие на поверхность краску до 65%, и образуют минимальный туман благодаря небольшому давлению в воздушной камере устройства. HVLP-пистолеты считаются экономически выгодными в плане расхода краски. Пневматические системы типа RP подходят для различных лакокрасочных материалов. Распыление краски осуществляется под давлением в 2-3 атм. Расход сжатого воздуха составляет около 200-430 литров в минуту. Факел широкий, что позволяет подавать большой объем краски. Благодаря широкому факелу, повышается производительность устройства, но при этом создается тонкое и однородное покрытие премиум-класса.

Электрические распылители не нуждаются в дополнительном оборудовании, достаточно иметь доступ к электрической сети для подключения. Этот вид распылителей применяется для нанесения защитно-декоративных смесей и лакокрасочных материалов на водной основе. Основан аппарат на работе шатунного механизма, который, благодаря вибациям диафрагмы, создает давление в воздушной камере. У электрического краскораспылителя невысокая стоимость и небольшие энергозатраты. Их мощность составляет примерно 0,18 — 0,27 кВт, высокая производительность — примерно 250-260 кв.м в час.

В конструкцию пульверизаторов с ручным приводом входит насос, стаканчик для лакокрасочного материала и шланг с фильтром, через который всасывается расходный материал. С помощью насоса расходный материал поступает в бачок с ручным приводом, производительность составляет примерно около 200 кв.м в час.

5 Обзор лучших моделей — эталон качества и надежности

Автомобильный рынок представлен широким выбором краскопультов: есть модели попроще с базовым набором, а есть с комплектом различных аксессуаров в виде уплотнительных прокладок, переходников, фильтров, манометра ершика для читки, кронштейнов для фиксации на разных поверхностях и т.п.

Среди лучших моделей для покраски автомобиля, с которыми ассоциируется высокое качество и длительный срок службы, можно назвать оборудование следующих брендов: «Wagner», «Walcom», «Sata», «Bosch», «Anest Iwata».

Выбор и разнообразие моделей краскопультов широки — ориентируйтесь на проверенные бренды

Компания «Wagner» давно занимается выпуском оборудования для окрашивания поверхностей различного типа. Ее распылители имеют хорошую мощность и удобны в применении, качественно переносят жидкие материалы на основе растворителей или воды. В ассортименте выпускаемой компанией продукции есть как профессиональное оборудование, так и пульверизаторы для домашнего использования.

Бренд «Walcom» является частью компании Walmec, которая с 1945 года специализируется на выпуске профессионального малярного оборудования. В базовую комплектацию краскопультов «Walcom» входит пистолет, инструкция по эксплуатации и различные дополнительные аксессуары, облегчающие и улучшающие качство нанесения краски. Можно подобрать качественную модель для кузовного ремонта в условиях гаража.

В ассортименте краскопультов от немецкой фирмы «Sata» присутствуют и распылители с ручным приводом, и профессиональные аппараты для малярных работ. Отличает продукцию «Sata» высокое качество нанесения краски, минимальный расход материала при переносе его на поверхность, высокая износостойкость, что важно для поточного использования в малярных мастерских.

Среди краскопультов компании «Bosch» наибольшей популярностью пользуются модели PFS 55, PFS 65 и PFS 105 E. Их используют не только для лакокрасочных работ при кузовном ремонте авто, но и для отделочных работ при ремонте помещений, а также в столярных мастерских. Аппараты «Bosch» оборудованы многоуровневой системой для регулирования давления, расхода краски и подачи воздуха. Подачу чистого расходного материала без инородных частиц и примесей обеспечивают сменные фильтры по очистке.

Более 80 лет выпуском качественных краскопультов занимается японская компания «Anest Iwata». В компании имеются собственные инновационные разработки. Одной из них является наличие моделей пистолетов с боковым расположением бачка, который можно вращать. Благодаря изменению положения бачка, удобно наносить покрытие в труднодоступных местах, а также окрашивать горизонтальные поверхности, так как не нужно переживать, что краска выльется или прекратится ее подача при распылении.

6 Сегмент недорогих краскопультов

На первых порах, пока нет опыта работ с краскопультом, лучше приобрести недорогой аппарат. Одними из лучших моделей, относящихся к этому сегменту, являются краскопульты фирмы «Gav». Эти недорогие приборы можно использовать для получения опыта малярных работ, например, для нанесения базы и акриловых красок. При использовании сопел с большим диаметром приборы можно применять в качестве пистолетов для нанесения жидкой шпаклевки и грунта.

Профессионалы покрасочного дела отдают предпочтения моделям устройств из дорогого сегментаПредставителями недорогих моделей краскопультов являются китайские изделия. Производители из Китая часто делают подделки на известные марки без сертификатов. Хотя внешним видом они похожи на оригиналы, качество оставляет желать лучшего, да и характеристики не отвечают брендовым. Китайские подделки можно использовать для малярных работ, но их работа не отличается стабильностью, они часто выходят из строя, так как производители удешевляют свою продукцию за счет использования некачественных материалов низкой технологии изготовления.

Среди бюджетных вариантов китайских краскопультов можно назвать продукцию фирму «Voylet», выпускающую аппараты как для автомалярных мастерских, так и для промышленных предприятий. Распылители имеют хорошее качество, отвечают современным требованиям, предъявляемым к краскопультам по нанесению лакокрасочных материалов на разные типы окашиваемых поверхностей.

Имеют положительные отзывы недорогие пистолеты фирмы «Auarita и тайваньские краскопульты „Star“.

7 Как оптимизировать использование пульверизатора?

При выборе краскопульта большая вероятность купить подделку. Краскопульты известных производителей качественно наносят краску на поверхность, но убедиться в этом можно лишь после применения. Основным ориентиром для избегания приобретения некачественного изделия — цена.

Ещё одним важным дополнением к краскопульту является компрессор, который так же не должен уступать по качеству

Для получения качественного покрытия имеет значение не только выбор пистолета для распыления, но и подбор соответствующего компрессора и инструментов. Оборудование должно подходить друг к другу.

Для пневмонического краскопульта необходимо подобрать компрессор. Если компрессор уже есть, то выбранный распылитель нужно настроить на производительность компрессора, который должен выдавать воздуха больше, чем это требуется для работы.

Для качественного нанесения грунтовки, краски и лака потребуется несколько сопел. Обычно пульверизаторы оборудованы сменными соплами. Поэтому для лакокрасочных работ в домашних условиях можно обойтись одним краскопультом, если иметь набор дюз. При каждой смене сопел нужно тщательно промывать растворителем аппарат и менять сопла. При выборе сопел следует ориентироваться на вид лакокрасочного материала.

Для профессионального применения лучше иметь отдельный краскопульт для каждого вида работ — грунтовки, покраски и нанесения лака. Это ускорит и упростит процесс покраски. Если иметь несколько пистолетов, то не придется терять время на смену сопел и промывку системы перед работой с другим видом материала. Чем лучше очищен воздух от инородных частиц, тем качественнее будет окрашиваться поверхность, поэтому желательно использовать дополнительные фильтры.

Покупать дорогое оборудование стоит в случае, если заниматься покраской автомобилей профессионально. Для домашнего пользования можно приобрести бюджетный вариант краскопульта со сменными соплами, что даст возможность делать простой кузовной ремонт в гаражных условиях.

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