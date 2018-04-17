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Цены на белорусские товары выросли после падения рубля
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Цены на белорусские товары выросли после падения рубля 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Белорусский политолог Алексей Дзермант объяснил рост цен в стране. По его мнению, повышение цен напрямую связано с экономикой России и падением рубля. Об этом сообщило ИА НСН.
Произошел скачок курса доллара по отношению к российскому рублю. Это на нас тоже сильно влияет. Мы вынуждены подстраиваться под курс российского рубля.
Из-за  этого растут и цены на некоторые группы товаров и услуг. На белорусскую экономику в наибольшей степени влияет состояние российской экономики, потому что они тесно взаимосвязаны
— Алексей Дзермант.
Он добавил, что на экономику Белоруссии оказывает влияние еще и ЕАЭС, так как «идет постепенное выравнивание цен, приближение их к мировым на основные энергоносители». Минск ощущает эти изменения на себе.
9 апреля на валютных торгах рубль серьезно снизился и побил ценовые максимумы 2016 года. Причиной стремительной девальвации рубля стали не только антироссийские санкции, но и возможный запрет на операции с госдолгом России для американских инверторов.
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