Трамп испугался собственных санкций

Вашингтон отложил новую экономическую атаку на Россию

Напрасно фондовые и валютные рынки опасались введения 16 апреля новых американских санкций в отношении России — президент США Дональд Трамп решил с ними повременить. Впрочем, российские власти уверены, что очередные претензии Вашингтон все равно предъявит, и готовят несколько сценариев того, как будут отражать экономическую атаку, которая может оказаться самой жесткой за все время геополитического противостояния.

Свое решение о переносе сроков объявления санкций, как сообщает Washington Post, Трамп мотивировал недостаточным знанием сути претензий, а заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о дате их публикации оказалось дезинформацией.

Между тем, как полагают эксперты, очередная атака Вашингтона последует в ближайшее время. Уже сейчас примерно понятен перечень ограничений, которые могут ввести США против нашей страны. Первым в этом списке стоит запрет на покупку американскими инвесторами облигаций федерального займа России (ОФЗ). Многие эксперты были уверены, что США сделают это еще в начале года. Однако американский Минфин решил, что такая мера будет преждевременной и вызовет неодобрение со стороны мировых инвесторов, которые контролируют треть суверенного долга России. Им Вашингтон наверняка бы дал рекомендацию также отказаться от российских ОФЗ, что могло бы нанести серьезный финансовый урон, так как эти бумаги обладают высокой доходностью.

Теперь Белый дом все-таки может претворить угрозу в жизнь. Одним из вариантов защиты от такой меры может стать выпуск Россией валютных ОФЗ, предназначенных отечественным инвесторам, хранящим большую часть сбережений за рубежом и опасающимся, что на них наложат персональные санкции, которые к приведут к аресту банковских счетов. Такой вариант обсуждается в правительстве. Еще одним инструментом защиты ОФЗ может выступить новый финансовый институт, главной цель которого станет скупка российского суверенного долга. Кроме того, можно прибегнуть к эмиссии «народных» ОФЗ, но их популярность будет зависеть от сохранения высокой доходности бумаг.

Еще одна угроза «с бородой»: отключение российских госбанков от международной платежной системы SWIFT, которая необходима для быстрого обмена информацией о платежах, гарантиях и аккредитивах. Без уведомления контрагента о транзакции платежи будут доходить после долгой обработки, что отразится как на бизнесе, так и на рядовых клиентах. Впрочем, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной , в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков на случай отключения от SWIFT. «В России более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы принимать российские платежные карты», — отмечает она.

Несмотря на то, что Россия будет стараться сгладить последствия новой санкционной атаки, ряд экспертов предрекают самый серьезный урон от их внедрения. По оценке экспертов НИУ ВШЭ , в 2018 году отток капитала из России рискует вырасти на $20 млрд и приблизиться к $50 млрд Тем не менее, авторы исследования уверены, что санкции США окажут «заметное, но ограниченное влияние».

Между тем, Москва сама способна причинить финансовые неприятности Вашингтону. В частности, путем продажи американских казначейских облигаций. Россия уже начала эту политику — сокращения вложений в такие бумаги продолжается третий месяц подряд. С ноября 2017 года объем инвестиций на эти цели упал более чем на 11% — до $94 млрд

Главным оружием в противостоянии с Западом, по мнению экспертов, для России должна стать диверсификация внешнеэкономических связей, которая уже происходит. Согласно таможенным данным, в январе-марте 2018 года экспорт китайских товаров в Россию вырос почти на 24%, а поставки российской продукции в Китай — на 32%. В I квартале объем торговли между странами превысил $23 млрд С европейскими государствами, которые не устают обвинять Россию в агрессии, товарооборот также в основном постоянно растет. По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году суммарный товарооборот России превысил $584 млрд, тогда как в 2016 году он не дотянул до $468 млрд

Между тем, по мнению доктора экономических наук Игоря Николаева , у Москвы нет перспектив противостоять США экономическими методами. Россия и США находятся в разных весовых категориях: и по номинальному ВВП, и по паритету покупательной способности российская экономика в 8-9 раз меньше американской. Доля США во внешнеторговом обороте России — чуть более 4%. «Мы поставляем за океан углеводороды, до недавних пор алюминий, минеральное удобрение, ракетные двигатели, титан. Но доля России во внешнеторговом обороте США — 0,5%. Отказ России от американской продукции за океаном не заметят. Властям России хочется ответить на санкции. Однако прежде чем решаться, следует просчитать их экономические и социальные последствия», — полагает эксперт.