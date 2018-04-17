Чернин, Козлик, тамада и Медведев

Запад бряцает санкциями, да и оружием тоже, перед Россией . Доморощенные олигархи подсчитывают убытки от панического исхода зарубежных инвесторов. А депутаты с министрами ищут способы побольнее пнуть американцев, англичан и иже с ними.

Не так давно эта «гонка вооружений» начиналась с запрета пармской ветчины и швейцарского сыра на российских прилавках. А сегодня горячие головы уже договорились до призывов остановить поставки уральского титана на заводы Boeing

Тех, кто «ушел» деньгами, бизнесом, контрактами в заморское плавание, риторика президентов, дипломатов и генералов в покое оставить не может. Включенность России в мировой экономический процесс не предполагала, что «рубильник» надо будет мгновенно выключить. Раньше промышленников призывали наращивать экспортный потенциал, чтобы слезть с пресловутой «нефтяной иглы», а теперь им предлагают не грузить «наше все» на корабли, плывущие в Старый и Новый Свет.

Но одно дело, когда государство (читай, правительство РФ ) противоречит само себе. И другое, когда при сложившейся антироссийской экономической доктрине некие физические лица могут в качестве дров бросить в костер санкций проекты, связанные с национальной безопасностью.

Из московского подвала в Британию

Правительственному распоряжению в пользу ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» скоро исполнится два года. За этот период лавочка, первоначально зарегистрированная в подвале на Мосфильмовской улице в российской столице с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, получила из государственного бюджета не менее 800 миллионов рублей.

Что сделала? В отчетах на сайте госзакупок туман стеной. В новостях на сайте чернинской ГК «ГазЭнергоСтрой» ясности не больше. Например, в декабре прошлого года на шламонакопитель «Черная дыра» якобы завезли три термолизных реактора. Они, словно стратегическое оружие, скрыты защитной тканью. Что там под ней в реальности — поди догадайся.

фото http://gazenergostroy.ru Проект, представленный сейчас на сайте корпорации ГЭС, существенно отличается от того, что мы нашли там еще летом. На какой именно проект термолизного обезвреживания химических отходов (и кто его разрабатывал?) получали экспертные заключение подчиненные Чернина — тайна за семью печатями. В доступе для общественности лишь отчеты, что за экспертизы заплачено несколько миллионов рублей из государственного кармана.

Немаловажная деталь — в ГБУ Нижегородской области «Экология региона», выступающим заказчиком по данному проекту, сменился директор. Алексей Хилов теперь является заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Должность важная, но как же столь значимый для региона проект ликвидации «Черной дыры», на котором Хилов «съел собаку»? Можно нечаянно подумать, что чиновника просто «спрятали».

Кстати, про прятки. Как мы рассказывали ранее, Сергей Чернин в свое время увлекался созданием компаний в Великобритании и на Сейшелах. Если внимательно присмотреться к схеме, то станет понятно, что конечные бенефициары ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» и ООО «Институт „Газэнергопроект“ (»мозговой центр" ликвидации) находятся за пределами Российской Федерации.

Федеральной службе безопасности в разгар нынешней британо-российской войны, наверное, стоило бы спросить у Чернина — а не представляет ли для Лондона интерес «химическая бомба» в Поволжье? И, кстати, нет ли случаем у Сергея Яковлевича второго гражданства?

Вексельный экспресс

Как же так — опять клеймите Чернина, наверное, скажет работающий с ним адвокат, которого мы ранее договорились называть Иван Иванов . Ведь Сергей Яковлевич перед самим Путиным бывало выступал!

Фото: Facebook СЯЧ Ну, это, как в песне Высоцкого — «если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды ». Знает ли Владимир Владимирович, что компания Чернина отправляет на Запад векселя на миллионы евро?

Мы пришли в изумление, когда в наше распоряжение попали документы из Прибалтики. Из них следует, что 15 марта 2018 года (в канун выборов президента РФ!) ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» выдало два векселя по 9 миллионов евро каждый гражданину Эстонии Натану Меклеру.

Оценщиком в Риге на следующий день (!) был проведен анализ экономической деятельности «ГЭС-ЭТ», выполняющей государственный контракт стратегической важности, по результатам которого векселя были оценены по 7 миллионов. Ценные бумаги российского эмитента Меклер тотчас использовал для учреждения двух латвийских фирм — Granulated Glass Group и Baltic Utilization Group (Production Group). 23 марта эти компании поменяли владельца и перешли под контроль эстонской Vicarelli AS (директор Эдуард Козлик).

Мы нашли в Таллинне 77-летнего Натана Меклера. В местной еврейской общине он известен в качестве тамады.

фото Dimitri Dubinin

А теперь давайте озадачимся рядом вопросов. Какая связь между Черниным и Меклером? Как российская компания оказалась должна эстонскому тамаде более 1 миллиарда рублей? Были ли задекларированы векселя при вывозе в Латвию из России? И что случится, если завтра эти векселя будут предъявлены ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» кем-либо из-за границы к оплате? Не возникнет ли ситуации банального банкротства чернинской компании?

Между прочим в ближайшее время должна пройти встреча Дональда Трампа с лидерами Литвы , Латвии и Эстонии. «Прибалтийский саммит» для американцев может иметь только один интерес — как насолить России!

Поверьте, если «Уралинформбюро» смогло добраться до «вексельного экспресса» Чернина, прибалтийские разведки тоже не дремали. Сергей Яковлевич давно попал в их поле зрения — когда в 2012 году учредил в Латвии компанию «Biogazenergostroy Baltic» с уставным капиталом 3,5 миллиона евро.

А знали ли об этом Дмитрий Медведев, когда подписывал свое распоряжение?

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием ситуации вокруг Сергея Чернина в Прибалтике.