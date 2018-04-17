Илюмжинов между двух огней

Это уже не первая попытка избавиться от Илюмжинова. Предыдущая относится к прошлому году, а еще его пытались отправить в отставку в 2014 и 2010-м. Но в этот раз за президента ФИДЕ взялись не на шутку.

8 апреля Макропулос и компания предъявили Илюмжинову ультиматум: он должен немедленно подать в отставку, потому что находится под американскими санкциями (введенных якобы по причине сотрудничества президента ФИДЕ с людьми Башара Асада ), и швейцарский банк UBS из-за этого якобы неминуемо откажет федерации в обслуживании счетов.

«Происходящее грозит ФИДЕ серьезными трудностями в части исполнения финансовых обязательств, в том числе перед мировой шахматной семьей, — написали члены правления федерации. — Ситуация служит плохой рекламой ФИДЕ и негативно отражается на репутации организации, подрывая доверие всех, кто так или иначе связан с шахматами».

Вообще, Илюмжинов под санкциями — с 2015 года, и то, что это так обеспокоило иностранных членов совета ФИДЕ только сейчас, накануне выборов, — весьма показательно. Значит, не в санкциях все-таки дело. К тому же за эти три года банк даже не попытался закрыть счета Шахматной федерации.

Ну и потом сам тон письма членов совета ФИДЕ — «должен немедленно подать в отставку» — свидетельствует о его «предвыборности».

«Не дождутся они моей отставки! — сказал Илюмжинов журналистам. — А осенью я обязательно буду баллотироваться. Предполагал перед выборами посетить 30 — 40 стран, а теперь посещу 70 — 80. Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я под санкциями США , а в ФИДЕ входят 188 стран».

Он также добавил, что все сообщения о блокировке банковских счетов федерации — очевидный фейк.

«Никакие счета не заморожены. Все мероприятия ФИДЕ проведены, включая претендентский турнир в Берлине, где победил Фабиано Каруана. Можете спросить у него, у Сергея Карякина Владимира Крамника . Все, включая арбитров, получили призовые».

Впрочем, перманентные разборки Илюмжинова с «западниками» — это только первая часть триллера. Другая — как на это реагируют официальные лица, отвечающие в России за спорт, — гораздо интереснее.

А они вроде бы не реагируют никак. Виталий Мутко, например, еще в прошлом году, во время очередного витка конфликта, сделал заявление о том, что его хата с краю.

«Естественно, есть силы, которые поднимают вопрос, что Илюмжинов не в полном объеме может исполнять свои обязанности, — сказал тогда вице-премьер. — Но мы никак на то повлиять не можем — это международная спортивная организация».

Это, конечно, потрясающее иезуитство. Когда из-за санкций пытаются отстранить Илюмжинова — «мы повлиять не можем», а когда из-за санкций пожизненно отстранили от Олимпиад самого Мутко — «будем судиться, пока не восстановим справедливость».

Хотя, если уж говорить откровенно, Илюмжинов сделал для развития спорта вообще, и шахмат в частности, точно не меньше Мутко. Виталий Леонтьевич у нас, как известно, мастер говорить, а Кирсан Николаевич — мастер делать.

Илюмжинов проявил себя в ФИДЕ не просто как талантливый управленец. Он умеет находить деньги. За годы его работы ФИДЕ стала суперуспешной в коммерческом смысле. Ни одна другая международная спортивная федерация, за исключением разве что ФИФА, не может похвастать такой финансовой устойчивостью. При этом на начальном этапе Илюмжинов вложил в ФИДЕ несколько десятков миллионов долларов из собственного кармана.

Еще один большой плюс Илюмжинова — он умелый переговорщик. И — настоящий дипломат. Встречаясь в качестве президента ФИДЕ с главами государств, иностранными министрами и бизнесменами, он в том числе выполняет работу по продвижению интересов и улучшению имиджа России на международной арене.

Илюмжинову 56 лет, но у него такой драйв, что и молодым его догнать не под силу. За год президент ФИДЕ бывает с визитами почти в ста городах мира, лично открывает все шахматные турниры, пользуется уважением всех ведущих шахматистов мира.

Казалось бы, Россия должна за такого человека сражаться. Но нет, этого не происходит.

Более того, Российская шахматная федерация — формально организация независимая, но мы все понимаем, что это не совсем так, — на своем съезде в феврале этого года поддержала выдвижение на выборы президента ФИДЕ сразу двух кандидатов — Кирсана Илюмжинова и… Анатолия Карпова. В ситуации войны, которую ведут против Илюмжинова «западники», такая раздвоенная позиция РШФ — скорее, ход в их пользу.

Интересно, что в предыдущие разы, пытаясь побороть Кирсана, Карпов объединял усилия со своим заклятым соперником по шахматной доске и политическим взглядам — Гарри Каспаровым. Как будет в этом году — неизвестно: Каспаров живет в эмиграции, понося Россию с западных трибун. Хотя, с другой стороны, если против Илюмжинова они сходились вместе раньше, то что помешает повторить это сейчас?

Карпов для Мутко, судя по всему, человек близкого мироощущения. Оба они, так сказать, «бюджетники» — в отличие от Илюмжинова, умеющего добывать деньги. И хотя Виталий Леонтьевич публично за Карпова не агитирует, можно почти со стопроцентной вероятностью предположить, на чьей стороне его симпатии.

Финальную сцену триллера — кадры предстоящего голосования в Батуми — заранее предсказать в сложившейся ситуации невозможно. Макропулос тоже решил баллотироваться в президенты ФИДЕ, значительная часть «западников» за него, конечно же, проголосует. Ну а если на выборы пойдут сразу два россиянина — не только Илюмжинов, но и Карпов — велик шанс распыления голосов. И тогда наша страна рискует потерять место во главе Международной шахматной федерации. Важно, чтобы этого не случилось.

Виктор ИВАНЦОВ,

Николай ПЕЧЕРНИКОВ,

интернет-журнал «Интересант»