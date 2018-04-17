Банки в марте: рост кредитования продолжает ускоряться, — Наталия Березина, аналитик ФК «Уралсиб»

Вчера Банк России опубликовал ключевые показатели по банковскому сектору за март 2018 г. Корпоративные кредиты прибавили 0,7% месяц к месяцу (здесь и далее — за вычетом переоценки), а портфель розничных кредитов вырос на 1,6%. Это близко к максимальным месячным темпам роста за последние полтора года. В годовом выражении корпоративные кредиты, по нашей оценке, показали рост на 5,2% против 4,6% в феврале. Таким образом, уже четвертый месяц подряд сектор демонстрирует положительную (и улучшающуюся) динамику год к году. Рост розничных кредитов ускорился с 14,7% год к году в феврале до 15,6%. Доля просрочки по итогам месяца осталась на уровне 6,9% в корпоративном сегменте, а в розничном — снизилась на 20 б.п. до 6,7% вразрез с привычным трендом на превышение розничной доли просрочки над корпоративной.

Рост вкладов населения остается на уровне 9% год к году

Розничные депозиты за месяц выросли на 0,6%, выйдя, таким образом, в плюс с начала года. Год к году мы оцениваем темпы роста в 9,2% — это чуть больше, чем 8,8% по итогам февраля, но в целом рост год к году на уровне около 9% сохраняется уже более полугода. Корпоративные депозиты увеличились на 1,7% за месяц и на 6% год к году.

Высокий месячный результат по прибыли, но пока без поправки на санируемые банки