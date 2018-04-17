Минкультуры РФ утвердило первые 40 млн руб. на реставрацию Новосибирской консерватории 

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры Российской федерации утвердило первый транш в размере 40 млн рублей на реконструкцию здания Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, которое является памятником архитектуры федерального значения, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр культуры региона Игорь Решетников.
"Нам подтвердили, что более 40 млн рублей будет выделено на работы. Сейчас еще заказывается проектная документация", — сказал он.
По словам Решетникова, сложность с реконструкцией здания консерватории состоит в том, что оно ранее было надстроено, и памятником архитектуры является только часть строения.
Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев отметил, что в этом здании с 1923 года располагался Сибдальгосторг, оно было построено по проекту советского архитектора Андрея Крячкова, на счету которого около 100 крупных сооружений в Сибири, многие из которых признаны памятниками архитектуры.