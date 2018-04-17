Минкультуры РФ утвердило первые 40 млн руб. на реставрацию Новосибирской консерватории

НОВОСИБИРСК , 17 апреля. / ТАСС /. Министерство культуры Российской федерации утвердило первый транш в размере 40 млн рублей на реконструкцию здания Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, которое является памятником архитектуры федерального значения, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр культуры региона Игорь Решетников.

"Нам подтвердили, что более 40 млн рублей будет выделено на работы. Сейчас еще заказывается проектная документация", — сказал он.

По словам Решетникова, сложность с реконструкцией здания консерватории состоит в том, что оно ранее было надстроено, и памятником архитектуры является только часть строения.