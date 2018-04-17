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Транспортные предприятия Нижнего Новгорода могут отдать на содержание частной компании
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Транспортные предприятия Нижнего Новгорода могут отдать на содержание частной компании 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Предприятия «Нижегородпассажиртранс» и «Нижегородэлектротранс» могут быть отданы на содержание частной компании в рамках концессионного соглашения. Об этом 16 апреля на заседании комитета по транспортному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Владимир Власов.
«Частная компания на данный момент делает анализ транспортной системы Нижнего Новгорода на безвозмездной основе. Для них это маркетинговые исследования, по результатам которых они решат, заходить на рынок или нет. У них уже есть опыт подобной деятельности, в частности по концессионному соглашению они работают в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Власов.
Также Власов уточнил, что если транспортные предприятия передадут частной компании в рамках государственно-частного партнерства, «Нижегородпассажиртрансом» и «Нижегородэлектротрансом» по-прежнему будет управлять государство, а частники будут осуществлять только хозяйственную деятельность.
Грамотные бизнес-модели, по мнению министра, помогут вывести предприятия из кризиса и убыточности.
Ранее сообщалось, что шесть кандидатов претендуют на пост генерального директора «Нижегородэлектротранса».
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