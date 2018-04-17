Транспортные предприятия Нижнего Новгорода могут отдать на содержание частной компании

Предприятия «Нижегородпассажиртранс» и «Нижегородэлектротранс» могут быть отданы на содержание частной компании в рамках концессионного соглашения. Об этом 16 апреля на заседании комитета по транспортному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Владимир Власов

Москве и «Частная компания на данный момент делает анализ транспортной системы Нижнего Новгорода на безвозмездной основе. Для них это маркетинговые исследования, по результатам которых они решат, заходить на рынок или нет. У них уже есть опыт подобной деятельности, в частности по концессионному соглашению они работают в Екатеринбурге Санкт-Петербурге », — сказал Власов.

Также Власов уточнил, что если транспортные предприятия передадут частной компании в рамках государственно-частного партнерства, «Нижегородпассажиртрансом» и «Нижегородэлектротрансом» по-прежнему будет управлять государство, а частники будут осуществлять только хозяйственную деятельность.

Грамотные бизнес-модели, по мнению министра, помогут вывести предприятия из кризиса и убыточности.

Ранее сообщалось, что шесть кандидатов претендуют на пост генерального директора «Нижегородэлектротранса».