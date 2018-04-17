Губернатор Подмосковья представил нового министра строительства региона 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства анонсировал назначение нового министра строительства Подмосковья — Руслана Тагиева. В ноябре 2017 года после ухода с этой должности Сергея Пахомова полномочия министра строительного блока передали заместителю главы правительства региона Максиму Фомину.
"Хотел проинформировать вас о кадровых изменениях в составе правительства Московской области, они касаются сферы строительства. Вы знаете, что Максим Фомин у нас занимал должность министра [строительства] и зампреда. Сейчас мы вновь назначаем министром строительного комплекса отдельную фигуру — это Тагиев Руслан Рагимович", — сказал Воробьев в ходе заседания правительства.
Он добавил, что Фомин продолжит занимать пост заместителя председателя правительства Подмосковья.
Тагиев до настоящего момента возглавлял Главное управление государственного строительного надзора Московской области.