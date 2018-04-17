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Почему чиновники и олигархи распродают свои участки за рубежом
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Почему чиновники и олигархи распродают свои участки за рубежом 

News.ru 17 минут назад
Фото: News.ru
Все началось несколько лет назад, когда возвращение Крыма в родную гавань дало старт многочисленным антироссийским санкциям. Тогда-то впервые по-настоящему реалистично взглянули на разного рода заграничные заначки служивого сословия, недвусмысленно дав понять, что подобное имущество — ударный инструмент для давления на наших деятелей, принимающих важнейшие решения. Заграничные счета тогда министрам и депутатам категорически запретили. Тогда даже возник термин «национализация элит», то есть ментальное возвращение их на родную во всех отношениях землю.
Но вот предписать для чиновников и депутатов расставание с имуществом в виде квартирок, а то и вилл в дальних землях правительство, как утверждали, отказалось. Тогда поговаривали, что в противном случае просто все правительство должно было бы уйти в отставку. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Но то, что ситуация все сложнее и острее, факт.
В Англии даже принят специальный закон, позволяющий замораживать крупные состояния иностранцев до полного выяснения происхождения их денег. Конкретно о выходцах из России в этом документе политкорректно не упомянули, но все понимали, что особый раж будет проявляться в ходе расследования в отношении деятелей, как считают на Западе, близких к президенту России.
Но вот наши члены списков «Форбс» начинают все явственнее осознавать возможную судьбу своих авуаров и иного ценного имущества на Западе. Причем иллюстрацией нового тренда служат на днях представленные декларации о доходах высших должностных лиц. В частности, вице-премьер Александр Хлопонин, в прошлом один из топ-менеджеров «Норникеля», неожиданно в графе доходов показал солидную цифру − 2,9 миллиарда рублей.
Вскоре выяснилось, что основу такого дохода составила продажа его поместья в Италии, раскинувшегося на гектары тамошней благодатной земли. И такой поступок — это еще и сигнал коллегам, что надо вовремя расставаться с такими приобретениями, пока на них, к примеру, не наложили арест.
Фактически налицо новая тенденция: теперь на очереди осознанное расставание с недвижимостью. Даже олигархи, обложившиеся сами дорогими западными адвокатами, понимают, что лучше вовремя продать, чем потом издалека любоваться виллой, конфискованной на том основании, что местным властям показалось: средства, в нее вложенные, не совсем чистые.
К слову, у главы кремлевской администрации Антона Вайно за прошлый год тоже резко подскочил доход в результате продажи некоей недвижимости. Правда, пока не ясно где.
Однако, видимо, действительно вслед за закрытыми счетами приходит черед и зарубежной недвижимости. А то время от времени возникает ситуация некоторой неловкости, как в случае с тележурналистом Соловьевым, который, устав после своих критических выступлений в адрес коллективного Запада, летит, как утверждают, восстанавливаться на свою виллу на итальянском озере.
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