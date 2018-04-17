Посёлок Заповедный под Курском могут снести?

Около 2 тысяч проданных участков располагаются в буферной зоне, где строить нельзя

Здесь нет ни газа, ни асфальта. В рекламе — посёлок Заповедный. По документам — продолжение деревни Кукуевки. В декабре прошлого года местные жители узнали, что их могут обязать снести новые дома. Евгений Пихидчук — один из тех, кто вложил все семейные деньги в новое жильё и теперь рискует остаться ни с чем.

— Мы продали квартиру за 2 миллиона 300 тысяч и все деньги потратили на строительство дома. Крышу делали сами. Сэкономили где-то 500 тысяч, — подсчитывает затраты глава семьи. — Что будет дальше, не знаю.

(ФОТО: Гаражный бокс первым может пойти под снос)

Буферную зону Центрально-Чернозёмного заповедника имени Алёхина в 1971 году определили шириной в 1 километр. Впоследствии границы охранной зоны уточнялись и вокруг четырёх участков (Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка, Букреевы Бармы) были расширены до 3 километров. В этой зоне можно было пахать, сеять, собирать урожай, но категорически запрещалось вести жилую застройку.

В 90-е земли развалившегося колхоза в виде паёв раздали крестьянам. Крестьяне продали землю бизнесменам, а те разделили на участки и выставили на продажу без проекта планировки территории. В 2009 году правительство Курской области выпустило постановление, позволяющее перевести бывшие колхозные территории в категорию земель населённых пунктов, разрешив таким образом начать застройку.

При этом Положение об охранной зоне заповедника от 1988 года также продолжало действовать.

Пробелы в законодательстве

Владимир Рыжиков , глава администрации Курского района, на территории которого расположился посёлок Заповедный, убеждён, что причиной сложившейся ситуации стали пробелы в федеральном законодательстве:

— Мы изначально были против выделения частникам земли под застройку. Это было лет 8 назад. Эти собственники скупили у селян паи, 6 — 7 гектаров на каждого, и получилась у них достаточная площадь. И они распродали людям около 2 тысяч земельных участков. В то время бум был земельный. Все люди хотели строиться. У них покупали эту землю от 10 до 15 соток по цене от 250 тыс. до 500. Я подсчитал — около миллиарда рублей собственники заработали.

На руку продавцам земли играло то, что заповедник долгие годы не ставил свою охранную территорию на кадастровый учёт. На это у природного парка банально не хватало денег. Но вот в декабре прошлого года заповедник всё же зарегистрировал буферную зону в Росреестре с многочисленными нарушениями. В связи с этим возникли сложности у жителей нового посёлка.

В прокуратуре Курского района вникли в изменившуюся ситуацию и пришли к выводу, что ломать уже построенное не стоит.

— Не рассматривается вопрос о сносе либо приостановке строительства, поскольку это связано с тем, что люди успели получить разрешительную документацию в тот период. Органы прокуратуры не разрушают сложившиеся правоотношения, а стараются их максимально скорректировать, — поясняет заместитель прокурора Курского района Курской области Дмитрий Анненков. — В то же время, позицию заповедника игнорировать нельзя. Необходимо учесть, что в данной охранной зоне существует ряд ограничений, в том числе на хозяйственную деятельность и на отвод участков для жилищного строительства. В частности, предусмотрено, что все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, в том числе со строительством, необходимо было согласовывать с заповедником и комитетом строительства Курской области.

Только с разрешения заповедника

Прокуратура обязала администрацию района выдавать разрешительные документы на строительство в буферной зоне только с согласия заповедника.

В свою очередь Росреестр стал отказывать жителям посёлка в постановке построенных домов на кадастровый учёт без одобрения заповедника. Таким образом, в подвешенном состоянии оказались и планируемые, и уже возведённые дома. Директор заповедника Андрей Власов убеждён, что его одобрительная санкция в данном случае равнозначна преступлению, и один за другим владельцы участков стали получать отказы:

— Территория, о которой вы говорите, находится вне «красных линий», которые были на момент создания охранной зоны в 1988 г., и все эти строения мы не будем согласовывать.

«Красные линии», о которых говорит директор заповедника, это внутренние границы территории в рамках буферной зоны, где возводить жильё всё же позволено. Речь в данном случае идёт о деревне Кукуевке, также стоящей на земле защитного пояса, но изначально получившей строительную «вольную». Но для Заповедного подобные льготы не предусмотрены. Экологи убеждены в том, что посёлок, выросший на путях миграции животных, разрушает хрупкую биосферу охраняемой территории. Да и вообще закрыть глаза на исчезновение буферной зоны не получится — заповедник работает под эгидой ЮНЕСКО , так что дело неизбежно получит международный резонанс.

Без газа и коммуникаций

Существует ещё одна проблема посёлка, которая гарантирует людям серьёзную головную боль, даже если заповедник в одночасье вдруг исчезнет вместе со своей несговорчивостью. Получилось так, что продавцы земли оставили посёлок без газа, центрального водопровода, асфальтированных дорог, школы и медицинского учреждения. Районная администрация утверждает, что готова провести коммуникации и построить соцобъекты за счёт бюджета на условиях софинансирования, но площадь под эти нужды землевладельцы продают за неподъёмную цену.

— Где школа, где детский садик, где магазины, где стадион? Это предполагает проект планировки. Изначально у них всё это было. Потом они тот участок, где планировалась школа, разделили на несколько и продали для строительства жилья. По бюджетному кодексу мы не можем за бюджетные деньги построить дорогу, провести газ, воду, школу построить на частной территории, — возмущается Владимир Рыжиков. — Владельцы предлагают выкупить у них эти земли. Там серьёзная площадь и огромная стоимость, превышающая даже весь бюджет района, который составляет 300 миллионов.

Глава Курского района заверил, что администрация этот вопрос так не оставит и будет обращаться во все инстанции, чтобы справедливость восторжествовала.

Впрочем, теперь уже заповедник вряд ли даст «добро» на проведение коммуникаций.

Во всём этом призрачном настоящем и туманном будущем посёлка без официального названия более-менее ясно прорисовывается судьба одного из его строений — огромного гаража для большегрузных авто. Это сооружение возведено не просто в буферной зоне, а уже в непосредственной близости от самого заповедника. Считается, что гаражный бокс угрожает экологии ещё серьёзнее, чем жилые дома. И прокуратура, и дирекция заповедника уже готовят документы для того, чтобы инициировать снос конструкции.

Вероятно, в ближайшие годы экологов и жителей посёлка ждут изнурительные судебные тяжбы. Одни готовы до конца отстаивать уникальный уголок природы, другие — немалые, зачастую с большим трудом накопленные средства, вложенные в строительство жилья. Тем временем земельные наделы в черте посёлка резко упали в цене. Кое-кто из жителей Заповедного уже пытается продать участки ниже той суммы, за которую их приобретали. При этом бизнесмены, заработавшие миллионы на продаже участков, остались в стороне.

Владимир Мур