Орел-борец в трико стал талисманом ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане 

МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Талисманом чемпионата Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в Дагестане, стал орел-борец в трико. Его презентацию провели представители Минспорта Дагестана в спорткомплексе, где пройдут соревнования.
"Вот такой орел [в виде борца] у нас будет талисманом чемпионата Европы по спортивной борьбе. Он будет выдаваться каждому победителю и призеру на память о чемпионате. Эти орлы в красном и синем трико", — сообщил на презентации руководитель Дирекции по проведению и материальному обеспечению спортивных мероприятий Минспорта Дагестана, замруководителя штаба по подготовке к ЧЕ-2018 по спортивной борьбе Руслан Биярсланов.
По его словам, над этим талисманом «пришлось много потрудиться». «Производители не хотели браться за эту работу, потому что нигде нет такого орла», — пояснил Биярсланов, отметив, что в нем использован и ручной труд.
Он сообщил, что талисманов подготовлено всего около 200 штук. Кроме участников чемпионата, они также будут выдаваться почетным гостям соревнований, в том числе главам регионов, министрам спорта регионов. «Для продажи мы не заказывали. Возможно, они будут на продаже, если кто-то из предприимчивых бизнесменов закажет», — отметил представитель штаба по подготовке к чемпионату.
"Помимо этого, мы в Москве заказали большие куклы [в виде орла-борца] для аниматоров ростом в 1,7 метра и договорились с группой артистов, которые будут одевать эти костюмы. В перерывах они будут развлекать, не давать скучать зрителям на чемпионате. Можно будет с ними сфотографироваться на память", — добавил он.
Кроме орла-борца, как сообщил Биярсланов, каждому спортсмену будет выдан пакет с буклетом, ручкой, футболкой, бейсболкой с логотипами ЧЕ-2018, волонтерам — благодарности ЧЕ-2018.
"Будут также выданы кубки унцукульской ручной работы [из инкрустированной древесины] за первое, второе и третье командные места по видам спорта", — сказал Биярсланов.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске — городе-спутнике Махачкалы. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты UWW. Участие в турнире примут спортсмены из более чем 30 стран.