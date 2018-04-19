Орел-борец в трико стал талисманом ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 19 апреля. / ТАСС /. Талисманом чемпионата Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в Дагестане , стал орел-борец в трико. Его презентацию провели представители Минспорта Дагестана в спорткомплексе, где пройдут соревнования.

"Вот такой орел [в виде борца] у нас будет талисманом чемпионата Европы по спортивной борьбе. Он будет выдаваться каждому победителю и призеру на память о чемпионате. Эти орлы в красном и синем трико", — сообщил на презентации руководитель Дирекции по проведению и материальному обеспечению спортивных мероприятий Минспорта Дагестана, замруководителя штаба по подготовке к ЧЕ-2018 по спортивной борьбе Руслан Биярсланов.

По его словам, над этим талисманом «пришлось много потрудиться». «Производители не хотели браться за эту работу, потому что нигде нет такого орла», — пояснил Биярсланов, отметив, что в нем использован и ручной труд.

Он сообщил, что талисманов подготовлено всего около 200 штук. Кроме участников чемпионата, они также будут выдаваться почетным гостям соревнований, в том числе главам регионов, министрам спорта регионов. «Для продажи мы не заказывали. Возможно, они будут на продаже, если кто-то из предприимчивых бизнесменов закажет», — отметил представитель штаба по подготовке к чемпионату.

"Помимо этого, мы в Москве заказали большие куклы [в виде орла-борца] для аниматоров ростом в 1,7 метра и договорились с группой артистов, которые будут одевать эти костюмы. В перерывах они будут развлекать, не давать скучать зрителям на чемпионате. Можно будет с ними сфотографироваться на память", — добавил он.

Кроме орла-борца, как сообщил Биярсланов, каждому спортсмену будет выдан пакет с буклетом, ручкой, футболкой, бейсболкой с логотипами ЧЕ-2018, волонтерам — благодарности ЧЕ-2018.

"Будут также выданы кубки унцукульской ручной работы [из инкрустированной древесины] за первое, второе и третье командные места по видам спорта", — сказал Биярсланов.