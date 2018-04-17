Первоуральские депутаты о повышении тарифов: плати сейчас, хорошую воду получишь когда-нибудь потом

Галина Селькова. Депутаты гордумы Первоуральска отказались поддержать предложение администрации об увеличении тарифа на холодную воду на 19%, сообщила председатель Думы

По ее словам, хотя администрация Первоуральска утверждает, что деньги от повышения тарифов пойдут на модернизацию насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища, это должно происходить не за счет жителей.

«Первоуральску нужна качественная вода, с этим никто не спорит. Но пока вода оставляет желать лучшего, никто не может требовать, чтобы горожане платили за нее по повышенному тарифу. Надо сначала провести модернизацию, увидеть результат, а только потом выходить с предложениями по повышению тарифов», — заметила Селькова.

Первоуральцы уже давно жалуются на состояние воды. В марте этого года жители города рассказали «ФедералПресс» , что из крана бежит синяя вода, которая обжигает руки. При этом многим первоуральцам приходили двойные квитанции, а вода из кранов то не бежала вовсе, то приобретала 50 оттенков коричневого.

Депутат Первоуральской городской Думы, заместитель председателя комитета по градообразующей политике Назар Галат сообщил, что нечестно платить большие деньги сейчас, чтобы получить хорошую воду «когда-то потом».

«Администрация должна искать инвестиции, а не увеличивать поборы с первоуральцев. Я много общаюсь с жителями города и точно знаю, что увеличение тарифов они не поддержат и не поймут. Люди хотят получать нормальную воду, а вместо этого им предлагают платить больше за то, что у них есть сейчас», — отмечает депутат.