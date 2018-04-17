Таганрог уходит под землю: на улицах и во дворах растут провалы грунта

Таганрог «поплыл»: такими заголовками местные жители удивляют Интернет. И дело вовсе не в паводках. Жизни города угрожают провалы, которые появляются на улицах и во дворах. Под землю уходят площадки и строительная спецтехника.

— Я сейчас иду по улице, и у меня есть все шансы провалиться под землю!

В таганрогские провалы, прославившиеся в соцсетях, люди, по счастью, не попадали. А вот тяжелая техника в ямах оказывалась.

В общей сложности восемь провалов возникло на улице Шило и прилегающих территориях. На прежде оживленных магистралях все разрыто и перекрыто.

"Перекрыли улицы, для нас здесь не стало торговли, воняет, работает техника, там все гремит, все рушится", — рассказывает продавец Наталья Антипова

Когда стали докапываться до причин, оказалось, что провалы вызваны авариями на канализационном коллекторе. Из-за невидимых порывов вода размыла грунт под асфальтом. Сам коллектор, чей срок эксплуатации истек 18 лет назад, на участке в полтора километра попросту растворился.

— Агрессивная среда разрушила и бетон, и металл, поэтому в некоторых местах он фактически держится за счет уплотненного грунта.

Через этот коллектор идет три четверти стоков города. Альтернативного нет. Власти объявили режим ЧС, чтобы иметь возможность оперативно находить средства на ремонт.

"Если бы мы сейчас проводили бы все процедуры, нам для этого нужно было бы от 45 до 60 дней. Сами понимаете, в такой ситуации она не терпит, тем более, температура воздуха увеличивается, испарения увеличиваются, жители и так терпят неудобства, и наша задача как можно быстрее устранить последствия", — сообщил Андрей Лисицкий , глава администрации Таганрога.

На аварийном участке возникают новые обвалы и запруды. А этот провал произошел прямо у детской площадки во дворе жилого многоквартирного дома. Судя по следам тяжелой техники, коммунальщики пытались тут что-то предпринять, но пока лишь огородили территорию. На этом участке работы не ведутся.

В кратере, говорят местные жители, меняется уровень воды, она размывает его стенки.

— Где-то экскаватор провалился?

— Так вот здесь и провалился. Он даже не доставал до дна этой ямы.

Масштаб бедствия и общий объем средств, необходимых на аварийно-ремонтные работы, еще предстоит установить. Для начала как минимум 200 миллионов рублей. Радикальное решение проблемы может обойтись в миллиард.