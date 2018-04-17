Украина планирует сохранить выгодные для страны соглашения с СНГ

По ее словам, украинский лидер призвал правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора между этими странами.

«Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как то: признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины», — сказала Луценко.

Ранее Петр Порошенко [попросил] (https://rns.online/society/Poroshenko-anonsiroval-vihod-Ukraini-iz-SNG—2018-04-12/) правительство подготовить предложения по прекращению участия страны в уставных органах СНГ.