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Лихачев из «Иркутскэнерго» может сменить Дерипаску в совете директоров «Норникеля»
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Лихачев из «Иркутскэнерго» может сменить Дерипаску в совете директоров «Норникеля» 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава совета директоров "Иркутскэнерго" Андрей Лихачев номинирован в совет директоров "Норникеля" вместо Олега Дерипаски, подтвердили ТАСС в «Норильском никеле».
Ранее во вторник об этой информации со ссылкой на свои источники сообщила газета «Ведомости».
Попав в начале апреля в новый список санкций США, Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля». Он номинировался в совет директоров ГМК на фоне возобновившегося давнего спора с другим крупным владельцем «Норникеля» — Владимиром Потаниным.
Лихачев занимал посты гендиректора "Ленэнерго", возглавлял ТГК-1, гендиректора МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг"), был советником предправления РЖД Владимира Якунина по вопросам энергетики. С 2012 года является председателем совета директоров «Иркутскэнерго», которая принадлежит En+ Group Дерипаски.
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