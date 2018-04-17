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США и Британия призвали Запад приготовиться к кибервойне с Россией
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США и Британия призвали Запад приготовиться к кибервойне с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В отместку за ракетный удар по Сирии в минувшие выходные, Россия запустила крупную кибератаку на Великобританию и другие западные страны, предупредили в совместном заявлении британские и американские спецслужбы.
Россия нацелилась на компьютеры десятков тысяч семей в Великобритании, чтобы шпионить за ними и устраивать массовые кибератаки, подчеркивается в совместном заявлении Британского Центра правительственной связи (GCHQ) и американского ФБР, сообщила The Telegraph.
По данным спецслужб, Россия намерена также нанести киберудары по «критической инфраструктуре», включая энергетические сети, службы экстренной помощи и военные объекты.
В том, что Кремль развернул свою кампанию спустя несколько часов после удара по Сирии, уверены и источники Уайтхолла. Угроза со стороны России оценивается на «самом высоком уровне», — подтвердили изданию и в Национальном центре кибербезопасности Британии. «Мы считаем Кремль ответственным за его умышленную кибер-деятельность», — подчеркнула помощник секретаря по вопросам кибербезопасности и коммуникаций Великобритании Жанетт Манфра, которую цитировала The Financial Times.
Представители США и Великобритании не в первый раз заявляют о том, что Москва угрожает кибаратаками по инфраструктуре, в том числе больницам, банкам, системам управления воздушным движением. Но впервые они выступили с конкретными рекомендациями для гражданских лиц и компаний о том, как защитить себя, заметила газета.
Главным объектом атаки России стали интернет-маршрутизаторы, указала Жанетт Манфра. Она призвала использовать брандмауэры и системы обнаружения вторжений в сеть с целью шпионажа и хищения интеллектуальной собственности.
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