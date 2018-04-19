Китай: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией 

«Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них повлиять», — подчеркнул официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
По его словам, в последние годы двусторонние связи Пекина и Москвы динамично развиваются, масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются.
Гао Фэн отметил, что китайская сторона выступает против использования зарубежными государствами односторонних мер для достижения собственных интересов.
"Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые", — добавил он.
Напомним, что в начале апреля Вашингтон объявил о новых рестрикциях в отношении Москвы. В очередной санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.
Между тем, согласно статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот между РФ и Китаем за первый квартал текущего года вырос на 28,2 процента, до 23 миллиардов долларов. При этом объем китайского экспорта в Россию за аналогичный период увеличился на 23,7 процента и достиг 10,3 миллиарда долларов.