Китай: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией

Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них повлиять», — подчеркнул официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, в последние годы двусторонние связи Пекина и Москвы динамично развиваются, масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются.

Гао Фэн отметил, что китайская сторона выступает против использования зарубежными государствами односторонних мер для достижения собственных интересов.

"Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые", — добавил он.

Напомним, что в начале апреля Вашингтон объявил о новых рестрикциях в отношении Москвы. В очередной санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.