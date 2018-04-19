Ещё
Китай: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Китай: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них повлиять», — подчеркнул официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
По его словам, в последние годы двусторонние связи Пекина и Москвы динамично развиваются, масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются.
Гао Фэн отметил, что китайская сторона выступает против использования зарубежными государствами односторонних мер для достижения собственных интересов.
"Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые", — добавил он.
Напомним, что в начале апреля Вашингтон объявил о новых рестрикциях в отношении Москвы. В очередной санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.
Между тем, согласно статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот между РФ и Китаем за первый квартал текущего года вырос на 28,2 процента, до 23 миллиардов долларов. При этом объем китайского экспорта в Россию за аналогичный период увеличился на 23,7 процента и достиг 10,3 миллиарда долларов.
Российская Газета: последние новости
Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима Варшавского В Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы Германия попросит США освободить ее от санкций против России
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию459
Япония отказалась от российского алюминия289
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»362
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя10
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»44
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение