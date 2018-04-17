В ЮФО решили наладить производство редкого растительного масла

— После обращения президента к Федеральному собранию, в котором он поставил задачу в течение шести лет увеличить экспорт несырьевых товаров в два раза, мы провели анализ, каких результатов можем достичь. В своей отрасли мы способны обеспечить показатели в полтора раза выше, чем было обозначено в целом для остальных секторов экономики, — говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев . — Наши страны-конкуренты, например, Украина , уже достигли предела производства. Такие государства, как Индия Китай , будут наращивать импорт. Для нас это ключевые государства сбыта на ближайшее время. Российские экспортеры сейчас заходят в эти страны, хотя пока с незначительными объемами. Но мы уверены, что экспорт масложировой продукции в этом направлении будет расти.

Об этом же говорит и директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько

— Объем потребления подсолнечного масла в России стагнирует, в 2018 году он даже несколько снизится. Эта ниша ЕС сейчас занята экспортерами с Украины, однако у нас есть позитивный прогноз развития рынков Юго-Восточной Азии, растет экспорт из России в арабские страны и Африку. Кроме того, российские поставщики по-прежнему доминируют на рынках Египта Турции и Ближнего Востока, — отмечает эксперт.

Для юга России подсолнечник остается одной из самых рентабельных культур. Здесь и урожайность выше, чем в среднем в стране, и доход с одного гектара пашни — сказывается близость морских портов, развитая кондитерская отрасль и обилие маслоэкстракционных заводов. Если в целом в стране недозагруженность предприятий составляет около девяти миллионов тонн ежегодно, то, например, в Ростовской области два крупнейших завода перекрывают весь объем регионального производства, и переработчикам приходится докупать сырье в соседних регионах. А есть еще многочисленные средние и малые заводы.

Правда, слишком активное увлечение подсолнечником с нарушением правил севооборота в 2000-е годы привело к тому, что в ЮФО сильно истощились почвы (эта культура при нарушении агротехнологий забирает из земли большое число микроэлементов) и появилось растение-паразит заразиха, которая может уничтожить до 100 процентов посевов. Проблема зашла так далеко, что несколько лет назад власти некоторых субъектов были вынуждены ввести законодательное ограничение на выращивание этой культуры: теперь подсолнечником можно засевать от 10 до 15 процентов от общей площади пашни каждого хозяйства. И, как сказал на конференции замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов , это ограничение будет снято, когда хозяйства начнут внедрять эффективные агротехнологии, снижая нагрузку на землю.

При этом у аграриев есть все возможности для интенсивного увеличения производства и повышения своих доходов. По словам директора департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза РФ Игоря Козубенко, сейчас в процессе производства подсолнечника российские аграрии теряют около 40 процентов потенциального дохода. Причины разные: нерациональное использование земель, пренебрежение передовыми научными технологиями, а также потери на этапе хранения и перевозки товаров. В целом в стране это около 224 миллиардов рублей упущенной выгоды, говорит эксперт.

А еще большой резерв скрыт в производстве альтернативных подсолнечнику масличных культур. В мире растет спрос на сою и рапс, которых в нашей стране пока выращивается очень мало. На Масложировой конференции китайские партнеры просили российских аграриев расширить ассортимент.

— Нам очень важны поставки рапсового масла и сои из России. Сейчас в Китае очень востребовано ореховое, льняное, кленовое масло, даже масло из риса, пиона и камелии, — говорит советница по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики Чжао Цюань. — Советую российским производителям, помимо традиционного подсолнечного масла, разрабатывать и новые продукты. Таким образом вы сможете повысить свою конкурентоспособность на нашем рынке. В прошлом году Россия продала в КНР растительного масла на сумму 230 миллионов долларов, это более десяти процентов от общего объема поставленной сельхозпродукции из вашей страны. Но необходимо расширение деловых связей. Растительное масло российской марки вышло на китайский рынок недавно и еще не успело завоевать доверие широкого круга потребителей.

Бразилия, Малайзия и Основные поставщики растительного масла в КНР сегодня — это США Индонезия . Однако Россия и Украина наращивают свою долю, и, по словам Чжао Цюань, в будущем именно эти страны перехватят пальму первенства на этом растущем рынке.

Мнение

— Подсолнечник считается в нашей местности самой рентабельной культурой после сахарной свеклы. Масличные выгодны для выращивания, однако главная проблема — это сбыт. Например, мы пробовали заниматься сафлором несколько лет назад. Он нам подходил по соотношению урожайности и цены. Однако потом наши покупатели, которые перепродавали сафлор на фармацевтический завод, закрыли предприятие. И нам пришлось распродавать остатки куда придется, по дешевке. Сейчас уже сафлором не занимаемся. Возможно, проблему могли бы решить кооперативы, которые бы сами искали постоянных покупателей и обеспечивали сбыт. Но мы пока до такой формы сотрудничества не доросли.

Тем временем