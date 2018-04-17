К ЧМ-2018 в Свердловской области обновят медицинские вертолеты

К началу мундиаля на Среднем Урале начнут работать модернизированные бригады санитарной авиации. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В частности, в вертолетах появится реанимационная аппаратура, медицинские авиакоманды пройдут дополнительную подготовку, а посадочные площадки будут дооснащены нужной техникой. Эти изменения министр здравоохранения региона Андрей Цветков обсудил на рабочей встрече с представителями авиационных компаний. Также разговор шел о строительстве новых площадок и готовности лечебных учреждений к совместной работе с «авиамобилями».