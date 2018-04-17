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К ЧМ-2018 в Свердловской области обновят медицинские вертолеты
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К ЧМ-2018 в Свердловской области обновят медицинские вертолеты 

Уралинформбюро 45 минут назад
Фото: Уралинформбюро
К началу мундиаля на Среднем Урале начнут работать модернизированные бригады санитарной авиации. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики региона.
В частности, в вертолетах появится реанимационная аппаратура, медицинские авиакоманды пройдут дополнительную подготовку, а посадочные площадки будут дооснащены нужной техникой. Эти изменения министр здравоохранения региона Андрей Цветков обсудил на рабочей встрече с представителями авиационных компаний. Также разговор шел о строительстве новых площадок и готовности лечебных учреждений к совместной работе с «авиамобилями».
Стоит напомнить, что места посадки для вертолетов санавиации оборудованы при 13 медицинских организациях Свердловской области. 9 площадок действует при трассовых пунктах Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). В этом году запланировано строительство еще двух площадок на территории самого ТЦМК, а также при медицинских организациях в Арти и Красноуфимске.
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