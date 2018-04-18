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Как изменятся выплаты безработным
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Как изменятся выплаты безработным 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Количество безработных в России, по данным Минтруда, составляет 769,5 тыс. человек. Они официально зарегистрированы в службе занятости и получают пособие.
Мария Селиванова
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