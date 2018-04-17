Долгий побег из ГУЛАГа Славомира Равича: вымысел или правда

В 50-х годах прошлого столетия в свет вышла книга Славомира Равича «Долгий путь». Произведение произвело такой фурор в Англии , где и проживал Равич, что вскоре оно было переведено на 30 языков. Автор бестселлера утверждал, что в 1941 году вместе с товарищами он сбежал из сибирского лагеря и, преодолев пешком без пищи и воды Монголию , пустыню Гоби и Гималаи, оказался в Индии . Однако многие скептики в эту историю не поверили.

Краткое содержание книги

Первые экземпляры книги «Долгий путь» были напечатаны еще в 1956 году. Автором произведения значился бывший польский военный Славомир Равич. Согласно тексту, Равича арестовали в 1939 году. Ему вменили шпионаж и приговорили к 25-годам лишения свободы. Славомира отправили в лагерь в Сибирь. Несколько недель его и других заключенных везли в закрытых вагонах из Москвы до лагеря, расположенного неподалеку Иркутска

В апреле 1940 года Равич вместе с несколькими подельниками решили сбежать из лагеря. И не куда-нибудь, а в Гималаи, а оттуда в Индию. Приятели сделали подкоп и были таковы. Никакой погони за ними не последовало. По пути они ели припасенные заранее сухари и различные дары природы, а однажды им даже удалось отведать мяса оленя.

В итоге они пересекли Монголию, пустыню Гоби, Гималаи и в конце концов очутились в Британской Индии. Путешествие действительно оказалось долгим. В общей сложности Равич и сотоварищи преодолели более 6-ти тысяч километров.

Польский Мюнхгаузен

Эта история так затронула австралийского режиссера Питера Уила, что в 2010 году в прокат вышел художественный фильм под названием «Путь домой». Вот только многих скептиков рассказ Славомира Равича о героическом путешествии вовсе не тронул. Они утверждали, что Равич просто напросто лжет. Некоторые читатели даже прозвали его польским Мюнхгаузеном.

И в самом деле уже с самого начала книга вызывает множество вопросов. Например, тот факт, что осужденные ехали в тесном вагоне почти месяц стоя. С физиологической точки зрения это невозможно. Не каждый выдержит даже несколько часов в вертикальном положении.

Второй вопрос: почему беглецы выбрали именно этот маршрут — через Гималаи в Индию, когда в сущности имелось множество других, менее изнурительных и более коротких вариантов? [С-BLOCK]

В-третьих, как узникам удалось сбежать из лагеря так, что их не хватились? Ведь за ними даже погони не было. Может быть, у охранников лагеря был выходной день?

В-четвертых, со слов Равича, его товарищи проделали лунку во льду реки с помощью обыкновенного бревна. Данное действие кажется уж совсем неправдоподобным.

В-пятых, однажды путешественники убили зайца, метнув в него дубинку. В это тоже верится с трудом.

И подобных моментов в книге предостаточно.

Мнение экспертов

К мнению читателей, которые не поверили Славомиру Равичу, эту историю назвали мистификацией и многие эксперты. Множество фактов, противоречащих рассказу польского героя, вскрылось после смерти автора бестселлера. Например, телеканал ВВС провел собственное расследование в отношении Равича, в ходе которого журналисты выяснили, что поляк никогда не сбегал из ГУЛАГа, а был освобожден в 1942 году.

Кроме того описание некоторых мест и природных ландшафтов, описанных Равичем, также не соответствует действительности. Об этом говорили многие опытные путешественники. Да и преодолеть несколько тысяч километров в суровых условиях без карт, пищи и других необходимых атрибутов, по их словам, попросту невозможно.

Интересно, что в 2008 году некий Витольд Глинский сообщил одному английскому журналисту, что долгий путь из ГУЛАГа до Индии проделал именно он, а коварный Равич присвоил его геройский поступок себе. Однако и словам Глинского не нашлось никаких подтверждений.