Зимняя путина завершилась. Уже выставили неводы и рюжи для весенней рыбалки

На Ямале за время зимней путины добыли свыше 1200 тонн рыбы. Лидером стало общество «Святогор» с результатом более 200 тонн. На втором месте — Аксарковское рыбопромысловое предприятие» и предприятие «Тазагрорыбпром», добывшие почти по 140 тонн. Третье место занял Горковский рыбозавод, выловивший около 120 тонн. Преобладают частиковые виды рыб — щука, язь и налим. Есть и сиговые — пелядь, чир, пыжьян и ряпушка.

Успешной выдалась зимняя путина для Новопортовского рыбозавода — с конца ноября до 1 апреля предприятие добыло 200 тонн ряпушки, это на 40 тонн больше, чем в прошлом году. Напомним, по правилам рыболовства, в Обской губе с конца ноября до 1 апреля разрешается ловить только эту рыбу. Её зимний промысел традиционно ведут в 220 километрах от Нового Порта в районе поселка Яптик-Сале. Сейчас предприятие начинает весеннюю путину, первая из шести рыболовецких бригад уже выставила невода и рюжи в районе Нового Порта, где будут ловить ряпушку, корюшку, пелядь, сиг-пыжьяна, чира, налима, щуки и язя — всего одиннадцати видов рыбы. Там рыбаки пробудут до 20 июня, после чего отправятся в отпуск до ноября.

В автономном округе промышленную добычу рыбы ведут более 50 предприятий различных форм собственности, — сообщает департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО . Они являются экономическими центрами для многих населённых пунктов региона, на которых работают 2,5 тыс. человек, большинство из них — представители коренного населения.