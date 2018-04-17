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Зимняя путина завершилась. Уже выставили неводы и рюжи для весенней рыбалки
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Зимняя путина завершилась. Уже выставили неводы и рюжи для весенней рыбалки 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале за время зимней путины добыли свыше 1200 тонн рыбы. Лидером стало общество «Святогор» с результатом более 200 тонн. На втором месте — Аксарковское рыбопромысловое предприятие» и предприятие «Тазагрорыбпром», добывшие почти по 140 тонн. Третье место занял Горковский рыбозавод, выловивший около 120 тонн. Преобладают частиковые виды рыб — щука, язь и налим. Есть и сиговые — пелядь, чир, пыжьян и ряпушка.
Успешной выдалась зимняя путина для Новопортовского рыбозавода — с конца ноября до 1 апреля предприятие добыло 200 тонн ряпушки, это на 40 тонн больше, чем в прошлом году. Напомним, по правилам рыболовства, в Обской губе с конца ноября до 1 апреля разрешается ловить только эту рыбу. Её зимний промысел традиционно ведут в 220 километрах от Нового Порта в районе поселка Яптик-Сале. Сейчас предприятие начинает весеннюю путину, первая из шести рыболовецких бригад уже выставила невода и рюжи в районе Нового Порта, где будут ловить ряпушку, корюшку, пелядь, сиг-пыжьяна, чира, налима, щуки и язя — всего одиннадцати видов рыбы. Там рыбаки пробудут до 20 июня, после чего отправятся в отпуск до ноября.
В автономном округе промышленную добычу рыбы ведут более 50 предприятий различных форм собственности, — сообщает департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО. Они являются экономическими центрами для многих населённых пунктов региона, на которых работают 2,5 тыс. человек, большинство из них — представители коренного населения.
Ямальские предприятия активно расширяют рынок поставок своей продукции. Так, в конце прошлой недели рыболовецкая артель «Орион» отправила для реализации в московский оптово-розничный продовольственный центр «Фуд Сити» 4,5 тонны рыбных консервов, пресервов и деликатесов. Кроме того, совсем недавно появилась торговая точка «Ориона» в Тюмени. Напомним, глубокой переработкой рыбной продукции на Ямале занимаются четыре предприятия — два в Салехарде и два в Пуровском районе. География поставок — Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Екатеринбург, Курган, Челябинск, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород и другие российские города.
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