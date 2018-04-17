Почему на Дону буксует система безналичной оплаты проезда на транспорте

Главным в повестке дня стал вопрос об общем состоянии и перспективах развития системы перевозок пассажиров автомобильным транспортом на Дону . Не секрет, что сегодня в отрасли есть большая проблема — теневой сектор. Кто из пассажиров не сталкивался с ситуаций, когда валидатор в автобусе есть, но он не работает? Тут явный интерес водителей. И никто не знает, какая сумма «живых» денег проходит через их руки за смену.

— Я рассчитал свой бюджет и пришел к выводу, что платить картой явно выгоднее. Если наличными я должен заплатить 24 рубля, то по карте стоимость поездки 20. На работу еду двумя автобусами, с работы так же. Если оплачиваю безналично, экономия выходит 16 рублей в день. Это 80 рублей в неделю, а в месяц минимум 320, — приводит свои расчеты ростовчанин Андрей Иванов . — Сейчас наличными вообще практически не пользуюсь. Деньги на жизнь на банковской карте, и на транспортную пару раз в месяц кладу определенную сумму. Несколько раз уже было так: захожу в автобус, прикладываю карту, а в ответ — «оплата не произведена». Водитель требует расплатиться наличными. А когда понимает, что денег нет, совершает какие-то манипуляции с валидатором, и тот начинает функционировать.

Речь идет не только о полном переходе от наличной оплаты к безналичной, но и о том, как упорядочить работу маршрутных такси, в которых безналичная оплата пока не внедрена.

Еще один сложный вопрос связан с компенсацией, выплачиваемой перевозчикам за проезд пассажиров, относящихся к льготной категории. Ведь из бюджета области огромные суммы направляются на погашение затрат на перевозку школьников, пенсионеров, ветеранов труда и других льготников.

— Когда в Ростове установили валидаторы, некоторым автотранспортным предприятиям компенсации из бюджета снизили в несколько раз, — говорит генеральный директор Ростовского АТП №3 Вячеслав Караев . — Сейчас из бюджета выделяют колоссальные средства, и на самом деле их более чем достаточно. Но надо устранить беспорядок в расходовании этих средств.

При этом компенсации, направляемые АТП, только растут, хотя льготников официально становится меньше. Если в 2013 году числилось 373 тысячи льготников, в 2017-м их оказалось 318 тысяч. В 2013 году общая компенсация из бюджета области на перевозку льготников на пригородных и межмуниципальных маршрутах составила 365 миллионов рублей, в 2017 году — 520 миллионов, а в 2018-м уже 601 миллион. Хотя причина здесь скорее в том, что проезд за это время подорожал.

— Проблема отрасли — непрозрачность системы выплаты и слабый контроль со стороны профильных ведомств, — констатирует Сергей Косинов . — Поэтому внедрение валидаторов на территории всей области — одна из важнейших задач. Это позволит эффективнее бороться с теневым бизнесом в сфере пассажирских перевозок и сделать более рациональными бюджетные расходы.

Тем временем

По данным Ростовстата, за два месяца 2018 года количество пассажиров, перевезенных общественным городским транспортом, оказалось на 34 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в области показатель снизился на 20 процентов. В департаменте транспорта считают, что падение пассажиропотока связано с активным использование городской электрички, а также увеличением на три-четыре процента числа легковых автомобилей.

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