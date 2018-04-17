Казгордума рассмотрит вопрос сложения полномочий Айрата Гарипова 

25-е заседание депутатов Казгордумы состоится во вторник, 17 апреля. На повестке дня 16 вопросов. В том числе, планируется обсудить корректировку вознаграждения чиновников. Также ожидается обсуждение Стратегии социально-экономического развития Казани, а точнее реализации программы до 2030 года. В данном контексте станут говорить об исполнении бюджета столицы Татарстана в 2017 году. А для 2018 года рассмотрят возможные поправки. Отдельный блок — корректировка карты зон градостроительных регламентов. В связи с переходом депутата Айрата Гарипова на работу в минздрав РТ рассмотрят вопрос о досрочном сложении его полномочий.