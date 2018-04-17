Крокодилов и клыки медведя везут из-за границы в Новосибирск

Наибольшая часть правонарушений совершается пассажирами по беспечности, ввиду нежелания знакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.

За первые три месяца 2018 года инспекторами таможенного поста в аэропорту Толмачево возбуждено 250 дел об административных правонарушениях — на 64 дела больше, чем за такой же период прошлого года. Основное количество нарушений выявляется при ввозе товара — 83%, по фактам вывоза — 17%.

У авиапассажиров было изъято более 5 тысяч сигарет,

13 литров

алкоголя, 4 чучела исчезающего вида крокодилов, 2 клыка медведя, 4 рога оленя,

34 кг древесного гриба, более

200 кг табачного изделия «насвай», 48 единиц различного оружия (21 электрошоковое устройство, 22 кастета, 5 ножей), 3 старинных предмета — культурные ценности.