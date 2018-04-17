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Крокодилов и клыки медведя везут из-за границы в Новосибирск
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Крокодилов и клыки медведя везут из-за границы в Новосибирск 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Наибольшая часть правонарушений совершается пассажирами по беспечности, ввиду нежелания знакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.
За первые три месяца 2018 года инспекторами таможенного поста в аэропорту Толмачево возбуждено 250 дел об административных правонарушениях — на 64 дела больше, чем за такой же период прошлого года. Основное количество нарушений выявляется при ввозе товара — 83%, по фактам вывоза — 17%.
У авиапассажиров было изъято более 5 тысяч сигарет,
13 литров
алкоголя, 4 чучела исчезающего вида крокодилов, 2 клыка медведя, 4 рога оленя,
34 кг  древесного гриба, более
200 кг  табачного изделия «насвай», 48 единиц различного оружия (21 электрошоковое устройство, 22 кастета, 5 ножей), 3 старинных предмета — культурные ценности.
«Граждане, зная о том, что воздушным видом транспорта можно ввозить без пошлин товары для личного пользования на сумму до 10 тысяч евро и весом до  50 кг, очень увлекаются покупками, — говорит начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Новосибирской таможни Сергей Зимин. — Так, у одного из жителей Новосибирска, вернувшегося из Кореи, были изъяты 34 сотовых телефона и 9 автомагнитол. Мужчине не удалось доказать инспекторам таможни, что все эти товары предназначалась членам его семьи и что пошлину платить не нужно».
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