Крокодилов и клыки медведя везут из-за границы в Новосибирск 

Наибольшая часть правонарушений совершается пассажирами по беспечности, ввиду нежелания знакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.
За первые три месяца 2018 года инспекторами таможенного поста в аэропорту Толмачево возбуждено 250 дел об административных правонарушениях — на 64 дела больше, чем за такой же период прошлого года. Основное количество нарушений выявляется при ввозе товара — 83%, по фактам вывоза — 17%.
У авиапассажиров было изъято более 5 тысяч сигарет,
13 литров
алкоголя, 4 чучела исчезающего вида крокодилов, 2 клыка медведя, 4 рога оленя,
34 кг древесного гриба, более
200 кг табачного изделия «насвай», 48 единиц различного оружия (21 электрошоковое устройство, 22 кастета, 5 ножей), 3 старинных предмета — культурные ценности.
«Граждане, зная о том, что воздушным видом транспорта можно ввозить без пошлин товары для личного пользования на сумму до 10 тысяч евро и весом до 50 кг, очень увлекаются покупками, — говорит начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Новосибирской таможни Сергей Зимин. — Так, у одного из жителей Новосибирска, вернувшегося из Кореи, были изъяты 34 сотовых телефона и 9 автомагнитол. Мужчине не удалось доказать инспекторам таможни, что все эти товары предназначалась членам его семьи и что пошлину платить не нужно».