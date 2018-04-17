Экс-супруг не смог отобрать у Елены Ксенофонтовой квартиру

Напомним, что мужчина требовал расторгнуть договор дарения на недвижимость и два машиноместа, которые передал Ксенофонтовой в начале совместной жизни. Иск экс-супруг подал на основании того, что Елена покушалась на его жизнь (актриса не заявила в полицию о ссоре, во время которой Александр нанес ей побои, он же отправился в суд, и в результате артистку признали виновной, позже приговор отменили в связи с декриминализацией деяния, но вину так и не сняли, — Прим. «Антенны»). Квартиру, о которой идет речь, Ксенофонтова продала вместе с одним парковочным местом, поскольку не могла в ней больше находиться после случившегося. И переехала вместе с детьми — 15-летним Тимофеем и 7-летней Софьей в новое жилье. Александр Рыжих требовал с нее огромную денежную компенсацию взамен подаренной площади. После долгого разбирательства в претензиях на недвижимость мужчине было отказано. Суд постановил расторгнуть договор дарения только на одно машиноместо, которое все еще находилось в собственности у Елены, и передать его Рыжих.

— Конечно, это решение не может меня не радовать несмотря на то, что иск Александра Николаевича был частично удовлетворен, — сказала Елена «Антенне». — Я не пойду обжаловать. Мне не нужна эта непонятная война, и не я ее затевала. Если его это устроит, в чем крайне сомневаюсь, то пусть будет так. Как человек, наученный горьким опытом и пребывающий в состоянии постоянных судов уже третий год (ранее Александр Рыжих пытался получить единоличную опеку над их с Еленой дочерью, но проиграл, — Прим. «Антенны»), не могу сказать, что сейчас выдохнула. Очень сложно радоваться, потому что по каждому делу я прохожу все круги ада в виде апелляций, кассаций и так далее. Посмотрим, что будет дальше.

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