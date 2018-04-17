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Готов к экстремальным условиям. Парк беспилотников «Самотлорнефтегаза» пополнился новой моделью
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Готов к экстремальным условиям. Парк беспилотников «Самотлорнефтегаза» пополнился новой моделью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Благодаря особой конструкции, беспилотный летательный аппарат может использоваться в неблагоприятных погодных условиях — при ветре до 20 метров в секунду и температуре воздуха от -40 до +50 градусов Цельсия», — говорит начальник управления эксплуатации трубопроводов АО «Самотлорнефтегаз» Валерий Сорокин. Кроме того, для БПЛА не требуется специально оборудованная взлетно-посадочная полоса. Он может взлетать с ограниченных площадок, что расширяет территорию его применения.
Как пояснил представитель подрядной организации Руслан Красько, данная модель, по сравнению с уже используемыми аппаратами, отличается более высокой надежностью. Беспилотник укомплектован спецоборудованием для ведения видеосъемки и фотофиксации, а также оснащен тепловизором. В процессе полета он выполняет запись сразу на несколько целевых нагрузок, что позволяет комплексно решать задачи в области обеспечения безопасности и экологического мониторинга. Отметим, что «Самотлорнефтегаз» имеет богатый опыт применения беспилотной летательной техники. Использовать ее для патрулирования инфраструктуры на Самотлорском месторождении начали еще 7 лет назад. Сегодня система воздушного мониторинга является неотъемлемой частью контроля за трассами трубопроводов и объектами нефтедобычи.
«Учитывая разветвленную инфраструктуру месторождения, раскинувшегося на 30 километров с запада на восток и 50 километров с юга на север, это не просто удобство, а крайне важная составляющая производственного процесса. Более 6 тысяч километров промысловых нефтепроводов и порядка 2 тысяч единиц площадочных объектов находятся под постоянным контролем с воздуха», — рассказал начальник отдела эксплуатации трубопроводов АО «Самотлорнефтегаз» Александр Парипский. Как сообщили специалисты предприятия, в настоящее время для беспилотных летательных аппаратов разработано около 30 маршрутов, которые соответствуют трассам трубопроводов. Движутся воздушные судна по заданному курсу, выполняя до 5 полетов в сутки. Время пребывания в воздухе достигает 4 часов, а радиус действия с передачей данных в режиме реального времени составляет до 50 км.
Сегодня парк БПЛА «Самотлорнефтегаза» насчитывает десять летательных аппаратов самолетного типа, работа которых постоянно совершенствуется. В прошлом году на предприятии модернизировали программу обработки данных. Теперь можно не только смотреть фото и видео с беспилотников в онлайн-режиме, но и автоматически создавать архивы полученных данных для более полного анализа.
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