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Для экономии ресурсов в АО «Транснефть — Урал» внедрят инновации
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Для экономии ресурсов в АО «Транснефть — Урал» внедрят инновации 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
АО «Транснефть — Урал» обслуживает почти девять тысяч километров трубопроводов и десятки насосных станций, ежегодно транспортируя 140 миллионов тонн нефти и 12 миллионов тонн нефтепродуктов. Бесперебойная работа этой системы требует большого объема энергоресурсов и, прежде всего, электроэнергии. При этом предприятию удается год от года снижать энергопотребление.
Для этого в акционерном обществе последовательно реализуют масштабные мероприятия: разработана программа энергосбережения, рассчитанная до 2022 года, внедрена система энергетического менеджмента, соответствие которой международному стандарту ISO 5001:2011 подтверждено сертификационным аудитом.
— В рамках программы энергосбережения мы ежегодно определяем для себя мероприятия, которые необходимо выполнить, — рассказывает заместитель главного энергетика АО «Транснефть — Урал» Азат Зайниев. — В 2018 году предстоит еще на полпроцента снизить потребление энергоресурсов — электрической и тепловой энергии, котельно-печного и моторного топлива. Такой целевой показатель задан Федеральной антимонопольной службой, и в масштабах нашего предприятия это очень серьезный объем. Для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности необходимо активнее внедрять новые технологии, а это связано с большими финансовыми вложениями. Все решения, что были «на поверхности», мы уже внедрили.
Основные направления программы энергосбережения — это оптимизация технологических режимов перекачки нефти, обновление основных фондов, в том числе замена электродвигателей и магистральных насосных агрегатов на оборудование с повышенным КПД и улучшенными техническими характеристиками, замена котельных и установка тепловых пунктов, обновление парка автотранспортной техники.
АО «Транснефть — Урал» — организация, в которой планы недолго остаются на бумаге. Так, полным ходом идет техническое перевооружение, в частности, устанавливают новое насосное оборудование производства завода «Транснефть Нефтяные Насосы», открытого немногим больше года назад в Челябинске. Взятый курс на обновление основных фондов с помощью продукции предприятий "Транснефти" продолжится: в нынешнем году будет запущен завод «Русские электрические двигатели». Одним из крупных заказчиков его продукции будет «Транснефть — Урал». Характеристики этих электродвигателей заметно превосходят показатели ныне используемого оборудования: кроме увеличения КПД, срок службы вырос с 40 до 50 лет, а время наработки до кап­ремонта — с 60 тысяч до 100 тысяч часов. В перспективе использование новых электродвигателей обеспечит снижение эксплуатационных расходов.
— Мы экономим все энергоресурсы. Прежде всего, электроэнергию, которая составляет почти 90 процентов всех потребляемых предприятием ресурсов. Перевели системы освещения на светодиодные лампы и снизили потребление энергии на освещение вдвое. Оснащенность светодиодными светильниками уже составляет 92 процента, — продолжает Азат Зайниев. — За последние 10 лет построили на производственных объектах 14 новых котельных. Только в 2017-м две котельные построили и две реконструировали. Обновляем теплосети. Вводим в эксплуатацию тепловые пункты, которые автоматически регулируют подачу тепла в помещение в зависимости от температуры воздуха. В 2017 году эти меры позволили нам сэкономить почти девять процентов котельно-печного топлива. В прошлом году существенно обновили парк автомобилей и специальной техники: закуплено 150 единиц новой техники с более экономичными двигателями. Вся она оснащена системами ГЛОНАСС, а это тоже дает ощутимую экономию моторного топлива.
АО «Транснефть — Урал» — организация, в которой планы недолго остаются на бумаге. Так, полным ходом идет техническое перевооружение
Программа энергосбережения неразрывно связана с системой энергоменеджмента, которая предполагает вовлеченность каждого сотрудника почти восьмитысячного коллектива, начиная от генерального директора до рядового слесаря. Практика показала: когда каждый на своем рабочем месте, будь то офис или производственный участок, осознанно применяет элементарное правило «уходя, гасите свет», а каждый сэкономленный киловатт-час пополняет общий «котел», то итог получается весомый. В марте нынешнего года предприятие приняло участие и во всемирной акции «Час Земли» — была выключена подсветка офисного здания АО «Транснефть — Урал» в центре Уфы.
За соблюдением требований системы энергоменеджмента в АО «Транснефть — Урал» следят постоянно, это не разовая акция. Сотрудники своевременно проходят обучение и сертификацию. Тем временем рационализаторы ищут новые способы повышения энергоэффективности производства. И тон здесь задают молодые специалисты, которым, разумеется, помогают опытные наставники.
— Если проанализировать темы работ, которые молодые специалисты представляют на научно-технических конференциях «Транснефти», то видно, что более половины из них посвящены энергосбережению, — отметил Азат Зайниев. — Отрадно, что перспективные идеи внедряются в производство. Так, способ снижения энергозатрат при эксплуатации систем возбуждения синхронных электро­двигателей, предложенный в 2016 году победителем Международной научно-технической конференции молодежи Венером Шайдуллиным, мы сначала внедрили в АО «Транснефть — Урал», а затем его рекомендовали для всех нефтеперекачивающих организаций системы «Транснефть». Мы перевели на новую схему 96 единиц оборудования и получили годовой экономический эффект в сумме двух миллионов рублей при окупаемости затрат в четыре года.
В 2018 году призером второго тура II Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть», состоявшейся в Уфе, стал работник АО «Транснефть — Урал» Егор Михайлов. Он предложил обеспечить электричеством телеметрию систем дренажной защиты на линейной части магистральных трубопроводов за счет блуждающих токов и солнечной энергии. В АО «Транснефть — Урал» этот способ уже применяют на 77 установках дренажной защиты. Наверняка он может найти применение и в других организациях «Транснефти».
В АО «Транснефть — Урал» заботятся о том, чтобы новые сотрудники пришли в организацию, уже многое о ней зная. По­этому руководители и специалисты акционерного общества — частые гости в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, многие выпускники которого трудятся на предприятии. Они встречаются со студентами профильных специальностей, рассказывают о производстве, политике компании в отношении молодых специалистов, отвечают на многочисленные вопросы, касающиеся практики и дальнейшего трудоустройства. Одна из важных тем таких встреч — это энерго­сбережение. Так, недавно Азат Зайниев выступил перед студентами кафедры промышленной теплоэнергетики УГНТУ с лекцией о том, что делается на предприятии для экономии ресурсов в 2018-м, объявленном в компании «Транснефть» Годом энергосбережения. Студенты оценили лекцию на отлично — такой же оценки заслуживает и работа в области энергосбережения, которую ведет АО «Транснефть — Урал».
Между тем  По оценке международного аудитора KPMG, удельное потребление электроэнергии на перекачку у ПАО «Транснефть» самое низкое среди мировых трубопроводных компаний.
Цифра
31,5 миллиона рублей сэкономило АО «Транснефть — Урал» в 2017 году за счет реализации мероприятий по энергосбережению.
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