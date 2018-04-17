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Певица Кэрри Андервуд впервые после серьезной травмы появилась на публике
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Певица Кэрри Андервуд впервые после серьезной травмы появилась на публике 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кантри-певица Керри Андервуд впервые после прошлогодней травмы предстала перед публикой в Лас-Вегасе на 53-й церемонии вручения наград Академии кантри-музыки. Она исполнила свой новый хит Cry Pretty.
В ноябре 2017 года певица упала со ступеней своего дома в Нэшвилле (штат Теннесси), сломала запястье и повредила лицо.
"Есть еще кое-что, о чем я не была готова рассказывать, поскольку я до сих пор переживаю это и пока не знаю, как обернется дело, — сообщила она в январе на своей странице в соцсети, обращаясь к поклонникам. — Помимо травмы запястья я получила повреждения лица. Избавлю вас от шокирующих подробностей, но когда я покинула операционную вечером того дня, когда получила травму, доктор сообщил [супругу] Майклу, что он наложил от 40 до 50 швов". «Когда я буду готова вновь предстать перед телекамерами, я хочу, чтобы вы все понимали, почему я, возможно, буду выглядеть не так, как прежде», — добавила она.
По словам певицы, она залечила травму руки «почти на 90% и врачи говорят, что еще на 10% рука восстановится со временем».
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