Ответные санкции Москвы: Кремль и торгашей из правительства жаба душит

Москва в очередной раз пошла на уступки Вашингтону в санкционной войне. Вопреки опасениям США , что их авиакомпаниям закроют небо над Россией Минтранс РФ продлил разрешения на транзитные перелеты американским перевозчикам. Об этом 17 апреля заявил официальный представитель Госдепартамента

«Минтранс проинформировал, что продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах. Кроме того, продлил по 20 апреля срок действия разрешений на грузовые авиарейсы американских компаний из Азии в Европу, и предлагает одобрить альтернативный этим перелетам маршрут после 20 апреля. Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить как можно больше преимуществ американским авиаперевозчикам», — отметил представитель Госдепа.

Так и хочется сказать — отличная работа. США наносят ракетный удар по Сирии и выбрасывают нас с мирового рынка алюминия, а мы заботимся о том, чтобы американские авиакомпании не потеряли деньги, облетая территорию РФ.

Надо думать, такого оборота не ожидали даже сами янки. Потому что буквально накануне агентство Bloomberg сообщало: американские авиакомпании умоляют Госдеп помочь добиться продления разрешения на приемлемых условиях, поскольку Москва может ввести запрет на транзитные перелеты в качестве ответа на санкции.

И возникает вопрос: зачем мы подставляем Вашингтону вторую щеку? Ради «денег из воздуха»? Сколько Россия получает за воздушный транзит, разумеется, коммерческая тайна. Экспертами называется цифра в $500 млн ежегодно, из них доля европейских и американских авиакомпаний, по данным американского интернет-ресурса Quartz.com — $170 млн долларов. По мнению западных экспертов, если данные авиакомпании пошлют свои лайнеры в обход РФ, это обойдется им в $200-300 млн дополнительных расходов ежегодно.

Другими словами, денег на предоставлении воздушного коридора мы зарабатываем не бог весть сколько. Но терять их, тем не менее, не хотим.

Жаба душит нас и на других возможных контрсанкционных направлениях. 17 апреля вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК заявил, что поставки ракетных двигателей в США могут быть прекращены в любой момент. Но тут же оговорился, что «всегда надо взвешивать плюсы и минусы». «Надо понимать, где чистая политика, которая даже может привести к стрельбе себе в ногу, а где на самом деле экономический прагматизм», — сказал вице-премьер.

Как утверждает «Коммерсант», на практике такая позиция означает, что ранее заключенные контракты и соглашения между РФ и США в космической сфере не будут разорваны. Россия будет и дальше осуществляет доставку американских астронавтов на борт МКС (за отправку 36 американцев в космос в 2012-2017 годах NASA заплатило «Роскосмосу» в общей сложности $2,276 млрд), поставлять США ракетные двигатели РД-180/181 производства «Энергомаша» (контракты рассчитаны до 2019 года, их стоимость свыше $1 млрд), а также ракеты-носители «Союз-СТ» для запуска спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Если так пойдет и дальше, контрсанкции России ограничатся запретом на американские таблетки и виски. Кстати, в общем объеме импорта виски в РФ продукция США составляет 12%. Это более полумиллиона девятилитровых ящиков, причем половину этого объема делает Jack Daniel. Но и здесь дьявол, что называется, в деталях. Так, самый популярный бурбон Jim Beam и ряд других элитных марок бурбонов принадлежат японской компании Suntory, а бурбон Wild Turkey — итальянской группе Campari. Получается, продукты вроде американские, а их владельцы — нет, вдобавок эти страны не поддержали бомбардировку Сирии.

В итоге Штаты могут спать спокойно: ответ России на санкции все больше напоминает 101-е китайское предупреждение.

— Россия потеряла бы не так много, запретив транзитные полеты американцам, — отмечает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов . — Надо понимать: речь идет, в основном, о пассажирских чартерных рейсах. Американские грузовые авиарейсы через территорию РФ совершаются достаточно часто, но все же не являются основными каналами доставки регулярных грузов, например, почты.

В целом, транзитные перелеты через воздушное пространство РФ действительно очень удобны американцам, если надо лететь из Китая , Индии, Афганистана в Европу, дозаправляться там, и дальше идти — в Америку. Деньги от воздушного транзита, включая аэронавигационные и аэропортовые сборы, поступают на счет Минтранса РФ. Далее Росавиация распределяет часть этих средств по авиационным структурам, а часть отправляется в бюджет государства.

Но возникает вопрос: стоит ли нам в контрсанкциях связываться с такой, прямо скажем, мелочевкой? Только ради того, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что мы проводим ответные санкционные мероприятия?

«СП»: — Почему мы проявляем явную осторожность в контрсанкциях?

— 15 апреля газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп не собирается пока вводить новые санкции против России. По информации источников издания в Белом доме, несмотря на то, что вопрос об экономических санкциях рассматривается наряду с другими возможными мерами против РФ, Трамп не дал окончательного разрешения на их применение.

По сути, Трамп колеблется. И происходит так, я считаю, из-за того, что президент США сильно «купился» на обвинения Лондона о якобы причастности Москвы к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. США в качестве ответной меры, напомню, выслали из страны 60 российских дипломатов. А вот страны-партнеры Америки инициативу с демонстративной массовой высылкой де-факто не поддержали, ограничившись символическими мерами.

В результате, теперь Трамп осторожничает. Ну и мы, со своей стороны, как правильно сказал Рогозин, взвешиваем плюсы и минусы. В конце концов, санкции для нас — не самоцель. Если ограничительные меры в отношении США будут выгодны российской экономике — мы будем их вводить. Если нет — не будем и заморачиваться.

«СП»: — То есть, транзитный вопрос не стоит свеч?

— Если мы разорвем контракты на транзитные авиаперевозки, мы, я считаю, больше заплатим неустойки, чем американцы понесут убытков. Да и политический эффект, на мой взгляд, будет минимальным.

Именно поэтому мы, например, станем и дальше поставлять «Боингу» шасси, части силовых элементов фюзеляжа и крыла, изготовленные из российских легированных сталей, дюралюминия и титана. И американцы, заметим, эти контракты разрывать не собираются — иначе у них встанет целая отрасль в экономике, плюс им придется платить Москве колоссальные неустойки.

На мой взгляд, контрсанкции реально вводить только в части еще не вступивших в силу контрактов. И делать это нужно с холодной головой, не впадая в антиамериканскую истерию.

— Мы осторожничаем с ответными мерами в адрес США, поскольку у власти в России находятся люди, которых можно называть Homo economicus, — возражает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор политических наук Михаил Александров . — Это особая порода людей, взращенная в ельцинский период, для которых деньги — главная ценность и главный ориентир. Ради денег эта часть нашего руководства, я считаю, готова на любые уступки, включая сдачу интересов в области безопасности.

Понятно, что полеты американских самолетов над российской территорией — это хорошее шпионское мероприятие для выявления наших военных объектов, либо для коммуникации с агентурой, которая действует на территории России.

Понятно, что ракетные двигатели «Энергомаша» укрепляют спутниковую группировку США, которая в случае войны будет направлена против нас.

Понятно, что перевозка грузов НАТО и США группой компаний «Волга-Днепр» — это значительная помощь нашим геополитическим противникам в осуществлении агрессивных империалистических планов на Ближнем Востоке.

Тем не менее, едва речь зашла о санкциях — тут же выскочили лоббисты, держащиеся за свой карман, и стали рассуждать о прагматизме.

«СП»: — Чем плох в такой ситуации прагматизм?

— Вы не найдете — ни в одной стране — ни одного представителя бизнеса, который будет поддерживать санкции. Поэтому идея наших лоббистов о проведении консультаций властей с бизнесом, с целью выяснить, как бы бизнесу не навредить санкциями, представляется мне откровенно утопической.

Америка, замечу, теряет колоссальные суммы из-за того, что больше не торгует с Россией высокотехнологичными товарами — Вашингтон, напомню, ввел запрет на огромную номенклатуру таких изделий. Но при этом руководство США не ведет консультаций с делегациями бизнесменов, которые хотят торговать с РФ, к примеру, технологиями по наведению ракет или производству микрочипов — ведь прибыль была бы большая!

Нет: государство США в отношении бизнеса ведет себя чрезвычайно твердо, когда речь заходит о геополитических интересах — и потому всегда выигрывает.

А мы проигрываем, потому что торгаши у власти не видят глобальной картины, и не понимают глобальных интересов.

«СП»: — Какой из этих глобальных интересов является ключевым?

— Безопасность страны. Только когда обеспечены вопросы безопасности, можно нормально развивать экономику, здравоохранение и образование.

Поэтому, на мой взгляд, Кремль должен был бы сейчас бизнесу: «Ребята, всем сейчас тяжело — вон Дерипаска потерял половину своего состояния за пару дней. А вы что, ничего не хотите терять ради безопасности? Вы хуже относитесь с России, чем Дерипаска?» И тем самым закрыть дискуссии с бизнесом.

Нужно, я считаю, разорвать все возможные контракты с США. А российским предприятиям, которые сейчас сотрудничают с Америкой, помочь госконтрактами. Да, они заработают на них меньше, чем на американских поставках, но зато это будет мощнейший удар по возможностям Запада.