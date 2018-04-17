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Сирийская система ПВО полностью отразила новый ракетный удар, сообщили СМИ
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Сирийская система ПВО полностью отразила новый ракетный удар, сообщили СМИ
РИА Новости
7 часов назад
Комментарии
ТЕЛЕКАНАЛ «АЛЬ-МАЯДИН» СООБЩАЕТ, ЧТО ПРИ РАКЕТНОМ УДАРЕ ПО АЭРОДРОМУ «ШАЙРАТ» ЖЕРТВ И РАЗРУШЕНИЙ НЕТ, ВСЕ РАКЕТЫ ПЕРЕХВАЧЕНЫ СИРИЙСКИМИ ПВО
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