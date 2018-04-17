Заксобрание Камчатки не будет пересматривать закон о пенсиях чиновникам региона

ТАСС , 17 апреля. Депутаты Законодательного собрания Камчатки не намерены пересматривать законопроект о пенсиях региональных чиновников, который вступит в силу 22 апреля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Заксобрания.

"Пересмотр краевого законопроекта о пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы на Камчатке, пересматриваться не будет. Он подписан губернатором и вступит в силу 22 апреля", — сообщили в пресс-службе.

В краевом правительстве отметили, что закон не потребует дополнительных средств из регионального бюджета. При этом количество лиц, которые имеют право на доплату к пенсии, сократят. Изменения не коснутся тех, кому ранее назначена и выплачивается пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии.

Отмечалось, что законопроект подготовлен с учетом изменений, внесенных на федеральном уровне, которые касаются увеличения стажа, необходимого для подобных доплат, с 12,5 до 20 лет и увеличения пенсионного возраста для государственных гражданских служащих. Расчет доплаты носит персонифицированный характер, то есть размер доплаты будет разным в каждой конкретной ситуации и будет зависеть от совокупности факторов, в том числе от замещаемой должности и стажа работы.

Прокуратура Камчатского края проверит законность поправок к закону «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края». На проект этого закона прокуратура края давала отрицательное заключение.