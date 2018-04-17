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В Тазовском районе незаконно отменили дело о хищении денег на отлов бродячих собак
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В Тазовском районе незаконно отменили дело о хищении денег на отлов бродячих собак 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тазовском районе возобновлено расследование уголовного дела о мошенничестве с деньгами, выделенными на отлов бездомных собак в селе Гыда.
«Несмотря на наличие сведений о лицах выполнявших работы по отлову животных, а также предъявивших к оплате услуги, которые фактически не оказывались, следователем районного отдела полиции было принято незаконное решение о приостановлении расследования в связи с тем, что лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, установлены не были (пункт 1 части 1 статьи 208 УПК РФ)», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Решение о приостановлении расследования было отменено прокуратурой района 16 апреля, для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства начальнику следственного управления УМВД России по ЯНАО внесено требование.
Согласно материалам дела, администрацией села Гыда заключен контракт с директором компании «Профдезинфекция». В нарушение условий контракта животные уничтожались без отлова и передержки, а в документы по исполнению работ были предъявлены к оплате в полном объеме.
«Следствием так же не подтверждена утилизация животных, их останки не обнаружены. Проверкой деятельности ООО «Профдезинфекции» установлено, что предприятием для целей контракта закупался препарат для уничтожения животных, препараты используемые для отлова без вреда здоровью животного не закупались», — подчеркивают в ведомстве. Как ранее писал «ФедералПресс», в Салехарде 2 апреля на ребенка напала стая бродячих собак, мальчик был госпитализирован с многочисленными ранами, через несколько дней животные набросились на другого школьника. После произошедшего заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил прокурору ЯНАО Александру Герасименко принять меры реагирования и обеспечить должную правовую оценку действий конкретных должностных лиц.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.
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