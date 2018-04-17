В портах регионов-хозяев ЧМ-2018 запретят перевалку опасных грузов

Российские власти из соображений безопасности могут на время чемпионата мира по футболу 2018 года остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи мундиаля, сообщает «Коммерсант».

Как отмечается в публикации издания, стивидоры начали уведомлять клиентов, что из-за усиления мер безопасности, связанных с чемпионатом мира, с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов».

Также источники газеты отмечают, что стивидоры просили Росморречфлот уточнить, каких опасных грузов касается ограничение. Но опубликованные разъяснения не внесли ясности, а за уточнениями рекомендовано обращаться в МОШ, говорит один из них.

По словам другого источника, есть вероятность, что полностью будет запрещен ввоз всяких взрывчатых, ядовитых, радиоактивных и инфекционных грузов и веществ. А ввоз грузов остальных классов в каждом случае будет рассматриваться МОШ. По данным издания, регламент рассмотрения МОШ обращений бизнеса о перевалке отдельных опасных грузов еще не готов.