Валерия: «Не бойся быть счастливой»

22 апреля в 14:35 на Первом канале покажут премьеру фильма о Валерии — многими любимой певице. Это будет во всех смыслах необычная картина…

…Валерия держит в руках смартфон и записывает на ходу видео-селфи с обращением к зрителю: «Я хочу сама рассказать вам о том, как я сейчас живу, что меня радует, что тревожит, и о своих близких людях. То есть не кто-нибудь, а я сама. От первого лица». Такие живые включения появляются в фильме несколько раз, их авторами будут поочередно Иосиф Пригожин и Валерия.

К своему красивому юбилею Валерия подошла с огромным багажом. Творческим и личным. Она пережила три брака, один из которых был слишком тяжелым для такой внешне хрупкой женщины, но зато оставил ей трех замечательных детей. Вся ее жизнь, это постоянное движение к цели. Какой? Она ее точно видела, с самого начала. «Я жила внутренней уверенностью, что у меня все получится. В этом моей заслуги совершенно никакой. Как будто я откуда-то информацию уловила, зафиксировала и с ней живу. Я даже не предполагала никакого иного исхода. То ли в меня изначально заложили такую программу, то ли я была отчаянная по характеру». Так она говорит, Так думает. Так чувствует…

… Первое время много говорили, что брак с Пригожиным, третий — это пиар, деловое соглашение. Но спустя и 15 лет после их первой встречи он пылинки с нее сдувает — где бы ни была она, он рядом. А ее дети пусть и называют его по имени, но говорят, что он — их папа. Ане было 10 лет, Артемию — 6, Арсению — 4, когда Иосиф пришел в их жизнь и взял на себя ответственность за их воспитание. Анна сегодня снимается в кино, записывает песни, в том числе и с мамой. Артемий работает в известной западной студии звукозаписи «The Hana Road Studios» в Швейцарии . А пианист Арсений Шульгин сегодня дает концерты. Выступления не только в Москве Санкт-Петербурге , но и во многих европейских городах.

Как певица Валерия не только не потерялась, а ведь был период после расставания с Шульгиным, когда казалось, что она останется ни с чем. Но она заново расцвела — Пригожин увидел и полюбил в ней не только женщину, но и возродил певицу Валерию. Сегодняшняя Валерия готова поделиться со зрителем не только своим прошлым и настоящим, но и раскрыть секреты своей неисчерпаемой молодости и красоты.

КСТАТИ

В этот же день на Первом канале вас ждет и еще одна премьера — в 15:40 вы увидите телевизионную премьеру юбилейного шоу Валерии «К Солнцу», в котором прозвучат композиции с нового альбома, а также самые известные хиты певицы. Новая концертная программа — это живой звук, живое музыкальное сопровождение Red Square Band, зрелищные спецэффекты, реализованные при помощи профессионалов, эксклюзивные костюмы от Игоря Чапурина , созданные специально для этой программы. Режиссер-постановщик — Андрей Сычев («Голос»).

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