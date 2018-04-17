Валерия: «Не бойся быть счастливой» 

22 апреля в 14:35 на Первом канале покажут премьеру фильма о Валерии — многими любимой певице. Это будет во всех смыслах необычная картина…
…Валерия держит в руках смартфон и записывает на ходу видео-селфи с обращением к зрителю: «Я хочу сама рассказать вам о том, как я сейчас живу, что меня радует, что тревожит, и о своих близких людях. То есть не кто-нибудь, а я сама. От первого лица». Такие живые включения появляются в фильме несколько раз, их авторами будут поочередно Иосиф Пригожин и Валерия.
К своему красивому юбилею Валерия подошла с огромным багажом. Творческим и личным. Она пережила три брака, один из которых был слишком тяжелым для такой внешне хрупкой женщины, но зато оставил ей трех замечательных детей. Вся ее жизнь, это постоянное движение к цели. Какой? Она ее точно видела, с самого начала. «Я жила внутренней уверенностью, что у меня все получится. В этом моей заслуги совершенно никакой. Как будто я откуда-то информацию уловила, зафиксировала и с ней живу. Я даже не предполагала никакого иного исхода. То ли в меня изначально заложили такую программу, то ли я была отчаянная по характеру». Так она говорит, Так думает. Так чувствует…
… Первое время много говорили, что брак с Пригожиным, третий — это пиар, деловое соглашение. Но спустя и 15 лет после их первой встречи он пылинки с нее сдувает — где бы ни была она, он рядом. А ее дети пусть и называют его по имени, но говорят, что он — их папа. Ане было 10 лет, Артемию — 6, Арсению — 4, когда Иосиф пришел в их жизнь и взял на себя ответственность за их воспитание. Анна сегодня снимается в кино, записывает песни, в том числе и с мамой. Артемий работает в известной западной студии звукозаписи «The Hana Road Studios» в Швейцарии. А пианист Арсений Шульгин сегодня дает концерты. Выступления не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих европейских городах.
Как певица Валерия не только не потерялась, а ведь был период после расставания с Шульгиным, когда казалось, что она останется ни с чем. Но она заново расцвела — Пригожин увидел и полюбил в ней не только женщину, но и возродил певицу Валерию. Сегодняшняя Валерия готова поделиться со зрителем не только своим прошлым и настоящим, но и раскрыть секреты своей неисчерпаемой молодости и красоты.
В фильме примут участие: Иосиф Пригожин, мама и дети Валерии, Виктор Дробыш, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Юрий Николаев, Игорь Крутой, Екатерина Рождественская, Юрий Аксюта, Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Филипп Киркоров, Яна Чурикова, семья Маликовых, Никита Михалков, Егор Крид и др.
КСТАТИ
В этот же день на Первом канале вас ждет и еще одна премьера — в 15:40 вы увидите телевизионную премьеру юбилейного шоу Валерии «К Солнцу», в котором прозвучат композиции с нового альбома, а также самые известные хиты певицы. Новая концертная программа — это живой звук, живое музыкальное сопровождение Red Square Band, зрелищные спецэффекты, реализованные при помощи профессионалов, эксклюзивные костюмы от Игоря Чапурина, созданные специально для этой программы. Режиссер-постановщик — Андрей Сычев («Голос»).
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