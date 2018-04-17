Летние шины 2018: наши против импорта

Натальей Брус. Середина апреля — пик спроса на летние шины и начало сезона переобувки авторезины в Новосибирске . На площадке Яндекс. Маркета самыми популярными у новосибирцев марками резины стали Nokian (14% от спроса), Yokohama (8%), Bridgestone (7%), Dunlop (6%) и Hankook Tire (5%). Самой дорогой из популярных у новосибирских автолюбителей марок стал MICHELIN — такая шина обойдется автовладельцу из Новосибирска в среднем в 7503 рубля. Для сравнения, шины другой популярной у новосибирцев марки Nokian стоят в местных интернет-магазинах, представленных на Яндекс. Маркете, в среднем 5862 рубля. Эти данные были предоставлены VN.ru региональным представителем компании «Яндекс»

Качеством не вышли

Практика показывает — отечественные производители шин преувеличивают качественные характеристики своей продукции, говоря, что их шины ничем не хуже по качеству европейских аналогов.

По результатам независимого теста летних шин Amtel автомобильного портала kolesospec.ru, «почти весь модельный ряд от итальянского производителя Pirelli по техническим характеристикам и особенностям эксплуатации обходит модели Amtel, даже самые лучшие. Также шины Michelin и Nokian имеют более серьезные и весомые прочностные и эксплуатационные свойства и качества, чем у моделей Amtel».

Водитель ГАЗели делится своим опытом: «Из тех шин, что были: „Кама Евро“ и Cordiant-бизнес — ни с того, ни с сего могут приспустить (проколов нет), что приводит к повышенному износу, если вовремя не проверил давление. На импортных такого замечено не было. Только один раз „попал“ с зимними шинами Gislaved (дочерняя марка концерна Continental, — прим. ред). Все 6 колес на ГАЗели стали спускать из-под шипов, не откатав даже сезона — менее 30 тыс. км».

Но рубль падает, стоимость импортных шин, привязанная к цене доллара, растет. Автомобилисты вынуждены искать отечественные аналоги.

Видимо это, по данным Яндекс. Маркет, объясняет спрос новосибирских автомобилистов на резину завода «Нижнекамскшина» , хоть и не входящую в число лидеров продаж, зато по средней цене — 2590 рублей. Но качество их не радует.

«Купил по осени «Кама-205» два колеса на Hyundai Accent, отъездил три недели и однажды, поставив машину, через минут пять услышал шип спереди: снял колесо — грыжа с внутренней стороны выворотила покрышку из диска, сняв второе новое колесо. С внутренней стороны также заметил небольшую грыжу. Забавно, может, в этих шинах вообще корда нет?», — пишет Александр в отзыве на статью о качестве отечественных шин.

Компромисс

В качестве золотой середины наши автолюбители выбирают импортные шины, чье производство локализовано в России . Это дает шанс прибрести резину относительно хорошего качества в средней ценовой категории.

И этот тренд обозначен еще с 2015 года — когда доллар и курс рубля ушли в свободный полет. Шины, произведенные за рубежом, резко подорожали.

«В результате многие крупные производители своей стратегией выбрали открытие производства в России, — сообщила в интервью colesa.ru исполнительный директор «Ассоциации производителей шин» Надежда Чурмеева . — Сейчас в стране успешно действуют производственные площадки Continental, Michelin, Nokian, Pirelli и Yokohama. В конце 2016 года свое производство запустил Bridgestone. Это свидетельствует, что Россия занимает серьезное место в стратегии международных шинных производителей. Все больше шин хорошо известных за рубежом марок продаются с отметкой «Сделано в России».

Эра отечественного производителя

Нельзя сказать, что шины отечественного производства совсем непопулярны. В общероссийском рейтинге «Эксперта цен» в классе «лучших летних шин весны 2018 года» в бюджетном сегменте лидируют японский Dunlop SP Sport FM800 (4516 руб.) и отечественный Matador MP 16 Stella 2 (2775 руб.).

Таким образом, в отличие от Сибири, в других регионах отечественные марки попадают в лидеры спроса.

Напомним, что на территории РФ изготавливаются шины торговых марок Cordiant, Amtel, Матадор и другие. Шины Amtel выпускают в Воронеже. «Нижнекамский шинный завод», выпускающий шины марки «Кама» — их также можно встретить в базовой комплектации автомобилей LADA. Производители заверяют, что не всегда самые дорогие шины входят в топ лучших. Иногда недорогая отечественная продукция не уступает разрекламированной импортной. Можно ли говорить, что отечественные шины теперь не уступают по качеству импортным?

«На рынке легковых шин в РФ импортных моделей не так много — большинство брендов локализовали производство в России», — сообщил корреспонденту VN.ru PR-менеджер компании Cordiant Александр Еремин Москва ).

В качестве доказательства он напомнил, что сейчас Cordiant — один из ведущих игроков рынка, занимающий места в топ-3 по продажам шин в зависимости от сезона. В числе самых популярных моделей из летнего ассортимента Александр Еремин назвал Sport 3 и Comfort 2.

Эксперты отмечают, что рынок импортных шин спасает сегмент внедорожников. «Этот сектор сопротивляется кризису лучше, чем рынок в целом, и за период с 2014 по 2017 годы показывал устойчивый рост, в то время как падение общего рынка составило 18%», — напоминает директор по маркетингу легковых шин российского отделения Michelin Дмитрий Молоканов.