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Экс-министр культуры РТ Сибагатуллин станет исполнительным директором ТНВ
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Экс-министр культуры РТ Сибагатуллин станет исполнительным директором ТНВ 

АиФ Казань 49 минут назад
Фото: АиФ Казань
Бывший министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин станет исполнительным директором телерадиокомпании «Татарстан — новый век», сообщает «Татар-информ».
На новую работу Айрат Сибагатуллин выйдет 23 апреля. В его обязанности будет входить создание творческих проектов, разработка концепций вещания и решение вопросов, связанных с функционированием телерадиокомпании.
Напомним, 14 апреля стало известно, что Айрат Сибагатуллин покинул пост министра культуры РТ «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию». Он руководил министерством с марта 2011 года.
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