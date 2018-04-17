Экс-министр культуры РТ Сибагатуллин станет исполнительным директором ТНВ

На новую работу Айрат Сибагатуллин выйдет 23 апреля. В его обязанности будет входить создание творческих проектов, разработка концепций вещания и решение вопросов, связанных с функционированием телерадиокомпании.

Напомним, 14 апреля стало известно, что Айрат Сибагатуллин покинул пост министра культуры РТ «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию». Он руководил министерством с марта 2011 года.