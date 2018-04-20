В Самаре объединят 12 дачных маршрутов

Стоимость проезда в дачных автобусах в Самаре оставят на уровне прошлого года. Тестовые рейсы они совершат уже в эту субботу, 21 апреля. Об этом 63.ru сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

— В прошлом году мы меняли маршруты из-за ремонта Южного моста. Часть перенаправили с автостанции «Аврора» на Хлебную площадь, часть — в район площади Кирова. Практически все вернем на «Аврору». Исключение составит только маршрут № 157 (площадь Кирова — Чёрновские дачи). Он будет курсировать от площади Кирова, — рассказал Юрий Тапилин.

Также департамент транспорта принял решение объединить длинные и короткие маршруты:

№ 101д (Хлебная площадь — СНТ «Василёк») и № 173 (площадь Кирова — СНТ «Берёзовский»);

№ 126а (площадь Кирова — Алексеевские дачи (3-я дачная)) и № 147 (площадь Кирова — Тургеневские дачи);

№ 132 (улица Георгия Димитрова — ДМ «Сосновый Бор») и № 132к (автостанция «Красная Глинка» — ДМ «Сосновый Бор»);

№ 154к (Мехзавод (ДК «Октябрь») — ПК «Исторический Вал») и № 157 (площадь Кирова — Чёрновские дачи);

№ 168 (пригородный автовокзал — СДМ «Журавли») и № 178 (улица Бакинская — СДМ «Журавли»);

№ 179 (улица Георгия Димитрова — СДТ «Конезавод») и № 180 (улица Георгия Димитрова — СДМ «Новая Орловка»).

— Мы оценим пассажиропоток. При необходимости добавим на маршруты автобусы. Тестовые рейсы назначили на 21, 22 и 29 апреля без льгот. С 1 мая автобусные маршруты начнут курсировать в рабочем режиме, — рассказал Юрий Тапилин.