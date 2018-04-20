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В Самаре объединят 12 дачных маршрутов
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В Самаре объединят 12 дачных маршрутов 

63.ru 21 минуту назад
Фото: 63.ru
Стоимость проезда в дачных автобусах в Самаре оставят на уровне прошлого года. Тестовые рейсы они совершат уже в эту субботу, 21 апреля. Об этом 63.ru сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.
— В прошлом году мы меняли маршруты из-за ремонта Южного моста. Часть перенаправили с автостанции «Аврора» на Хлебную площадь, часть — в район площади Кирова. Практически все вернем на «Аврору». Исключение составит только маршрут № 157 (площадь Кирова — Чёрновские дачи). Он будет курсировать от площади Кирова, — рассказал Юрий Тапилин.
Также департамент транспорта принял решение объединить длинные и короткие маршруты:
№ 101д (Хлебная площадь — СНТ «Василёк») и № 173 (площадь Кирова — СНТ «Берёзовский»);
№ 126а (площадь Кирова — Алексеевские дачи (3-я дачная)) и № 147 (площадь Кирова — Тургеневские дачи);
№ 132 (улица Георгия Димитрова — ДМ «Сосновый Бор») и № 132к (автостанция «Красная Глинка» — ДМ «Сосновый Бор»);
№ 154к (Мехзавод (ДК «Октябрь») — ПК «Исторический Вал») и № 157 (площадь Кирова — Чёрновские дачи);
№ 168 (пригородный автовокзал — СДМ «Журавли») и № 178 (улица Бакинская — СДМ «Журавли»);
№ 179 (улица Георгия Димитрова — СДТ «Конезавод») и № 180 (улица Георгия Димитрова — СДМ «Новая Орловка»).
— Мы оценим пассажиропоток. При необходимости добавим на маршруты автобусы. Тестовые рейсы назначили на 21, 22 и 29 апреля без льгот. С 1 мая автобусные маршруты начнут курсировать в рабочем режиме, — рассказал Юрий Тапилин.
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Стало известно, когда в Самаре ограничат движение грузовиков «Дачи может затопить»: жителей Самарской области просят воздержаться от поездок за город Интервал движения скоростного трамвая в Самаре составит всего 2 минуты
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