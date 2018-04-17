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Жители дома в центре Волгограда на две недели остались без газа
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Жители дома в центре Волгограда на две недели остались без газа 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители дома в Центральном районе Волгограда третью неделю подряд живут без газа, по кругу обходя всех коммунальщиков.
— В двух подъездах дома на Мира, 11 отключили газ из-за соседа на первом этаже, который проводил какие-то работы и задел газовую трубу, — рассказывает волгоградка Елена Бушуева. — С тех пор мы уже третью неделю ходим по замкнутому кругу: Облгаз отправляет в Горгаз, Горгаз посылает на Электролесовскую, а оттуда нас снова ведут в Облгаз.
Устав от общения с коммунальщиками, жители дома на Мира, 11 обратились в прокуратуру.
— Надзорный орган провел проверку в квартирах жильцов, у которых отключили газ, — продолжает Елена Бушуева. — Никакого результата пока не увидели. Ни в одной компании нам не назвали даже примерную дату окончания всех работ.
V1.ru направляет запрос в Горгаз Волгограда и будет следить за развитием ситуации.
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