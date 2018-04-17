Жители дома в центре Волгограда на две недели остались без газа

Жители дома в Центральном районе Волгограда третью неделю подряд живут без газа, по кругу обходя всех коммунальщиков.

— В двух подъездах дома на Мира, 11 отключили газ из-за соседа на первом этаже, который проводил какие-то работы и задел газовую трубу, — рассказывает волгоградка Елена Бушуева . — С тех пор мы уже третью неделю ходим по замкнутому кругу: Облгаз отправляет в Горгаз, Горгаз посылает на Электролесовскую, а оттуда нас снова ведут в Облгаз.

Устав от общения с коммунальщиками, жители дома на Мира, 11 обратились в прокуратуру

— Надзорный орган провел проверку в квартирах жильцов, у которых отключили газ, — продолжает Елена Бушуева. — Никакого результата пока не увидели. Ни в одной компании нам не назвали даже примерную дату окончания всех работ.