У главы Ямала есть шанс доказать, что статьи о его роскошных резиденциях — фейк

Первое Антикоррупционное СМИ опубликовало журналистское расследование о миллиардных тратах на строительство так называемой дальней дачи губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина , информация заинтересовала десятки российских СМИ. Журналисты обнародовали сметы на покупки, недоступные простым смертным, — дорогостоящих диванов, люстр, ваз и пуфиков. На эти предметы роскоши, как и на саму резиденцию, выделялись астрономические суммы, в том числе из бюджета округа.

Техническая ошибка

Так получилось, что при публикации статьи «Полтора миллиарда из бюджета на строительство резиденции губернатора» была допущена ошибка: выпускающий редактор ПАСМИ использовал в качестве иллюстрации документ из другого расследования издания, которое касается строительства на Ямале учебных заведений, — копию акта с общей суммой затрат на возведение школы-интерната. Эта техническая ошибка устранена, но она абсолютно не влияет на суть журналистского расследования о миллиардных тратах на так называемую дачу губернатора Ямала.

Опровержения от губернатора

Тем не менее Дмитрий Кобылкин использовал эту незначительную неточность, чтобы дискредитировать журналистов и обелить себя. Он дал команду своей пресс-службе опубликовать серию опровержений, в которых репортеров ПАСМИ обвинили в предоставлении недостоверной информации, а статью назвали очередным фейком.

А заодно, под шумок, была предпринята попытка опровергнуть все журналистские расследования ПАСМИ о главе ЯНАО и его товарище — прокуроре Ямала Александре Герасименко . Более того, руководствуясь желанием вывести из-под удара губернатора, его пресс-служба заявила, что у главы региона вообще нет дачи — ни дальней, ни ближней. Ситуация складывается странная: у кого ни спроси на Ямале, все знают о так называемых дачах Дмитрия Кобылкина — и о «Нееловских», и о «Варчаты», не знает только родной пресс-секретарь и региональные правоохранительные органы

Подсказываем, куда нужно обратиться, чтобы подтвердить «рабоче-дачное» проживание и досуг главы Ямала в шикарных резиденциях. Во-первых, можно сходить в аэропорт, где авиаперевозчики подскажут, куда и как часто летает Кобылкин со своими близкими. Во-вторых, можно обратиться к подчиненным Александра Бортникова или Владимира Колокольцева , они с легкостью используя оперативно-технические возможности, поставят жирную точку в этом вопросе. При помощи биллинга телефона можно с легкостью определить, где и когда отдыхает губернатор Кобылкин.

Воспользовался случаем

Примечательно во всей этой истории, что попытка опровержения была предпринята только после технической неточности в материале. В то же время никаких опровержений не последовало после выхода статьи ПАСМИ «Инструкция для губернаторов: как заработать на ЖКХ» — о схеме вывода в офшоры бюджетных миллиардов бизнес-партнерами Кобылкина под видом субсидий на выпадающие расходы, хотя там речь идет не о полутора, а о 50 миллиардах рублей.

Не было опровержений после обнародования материала «Вице-губернатор богатеет, губернатор не краснеет» о том, как первый заместитель главы ЯНАО Алексей Ситников выделял деньги на строительство стратегической трассы Салехард—Надым фирмам, где он сам был когда-то учредителем, а потом учредителями стали его близкие родственники.

Много интересных расследований остались «незамеченными» губернатором, их можно найти здесь в подборке «Губернатор и прокурор осваивают Ямал».

Проверки и открытость

Редакция ПАСМИ просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, председателя Счетной палаты РФ Татьяну Голикову , главу МВД РФ Владимира Колокольцева провести проверки по материалам журналистских расследований издания. Соответствующие обращения редакция направляет в указанные федеральные ведомства.

Также редакция ПАСМИ выступает с предложением к губернатору Ямала организовать пресс-тур в Салехард для независимых журналистов и блогеров, чтобы те своими глазами увидели, существуют ли пресловутые ближние и дальние дачи губернатора (базы отдыха «Варчаты» и «Нееловские дачи») и ознакомились с документами об этих объектах.

Кроме того, мы предлагаем губернатору ЯНАО самостоятельно инициировать комплексную проверку Ямало-Ненецкого автономного округа федеральным центром, чтобы развенчать все накопившиеся к нему вопросы и сомнения.

Если после пресс-тура и проверок из Москвы информация о дорогостоящих резиденциях не подтвердится, то редакция ПАСМИ готова принести личные извинения Дмитрию Кобылкину и понести ответственность в соответствии с законом.

Просим считать данную публикацию официальным обращением к главе ЯНАО.