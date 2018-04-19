Первое Антикоррупционное СМИ опубликовало журналистское расследование о миллиардных тратах на строительство так называемой дальней дачи губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, информация заинтересовала десятки российских СМИ. Журналисты обнародовали сметы на покупки, недоступные простым смертным, — дорогостоящих диванов, люстр, ваз и пуфиков. На эти предметы роскоши, как и на саму резиденцию, выделялись астрономические суммы, в том числе из бюджета округа.
Техническая ошибка
Так получилось, что при публикации статьи «Полтора миллиарда из бюджета на строительство резиденции губернатора» была допущена ошибка: выпускающий редактор ПАСМИ использовал в качестве иллюстрации документ из другого расследования издания, которое касается строительства на Ямале учебных заведений, — копию акта с общей суммой затрат на возведение школы-интерната. Эта техническая ошибка устранена, но она абсолютно не влияет на суть журналистского расследования о миллиардных тратах на так называемую дачу губернатора Ямала.
Опровержения от губернатора
Тем не менее Дмитрий Кобылкин использовал эту незначительную неточность, чтобы дискредитировать журналистов и обелить себя. Он дал команду своей пресс-службе опубликовать серию опровержений, в которых репортеров ПАСМИ обвинили в предоставлении недостоверной информации, а статью назвали очередным фейком.
А заодно, под шумок, была предпринята попытка опровергнуть все журналистские расследования ПАСМИ о главе ЯНАО и его товарище — прокуроре Ямала Александре Герасименко. Более того, руководствуясь желанием вывести из-под удара губернатора, его пресс-служба заявила, что у главы региона вообще нет дачи — ни дальней, ни ближней. Ситуация складывается странная: у кого ни спроси на Ямале, все знают о так называемых дачах Дмитрия Кобылкина — и о «Нееловских», и о «Варчаты», не знает только родной пресс-секретарь и региональные правоохранительные органы.
Подсказываем, куда нужно обратиться, чтобы подтвердить «рабоче-дачное» проживание и досуг главы Ямала в шикарных резиденциях. Во-первых, можно сходить в аэропорт, где авиаперевозчики подскажут, куда и как часто летает Кобылкин со своими близкими. Во-вторых, можно обратиться к подчиненным Александра Бортникова или Владимира Колокольцева, они с легкостью используя оперативно-технические возможности, поставят жирную точку в этом вопросе. При помощи биллинга телефона можно с легкостью определить, где и когда отдыхает губернатор Кобылкин.
Воспользовался случаем
Примечательно во всей этой истории, что попытка опровержения была предпринята только после технической неточности в материале. В то же время никаких опровержений не последовало после выхода статьи ПАСМИ «Инструкция для губернаторов: как заработать на ЖКХ» — о схеме вывода в офшоры бюджетных миллиардов бизнес-партнерами Кобылкина под видом субсидий на выпадающие расходы, хотя там речь идет не о полутора, а о 50 миллиардах рублей.
Не было реакции Дмитрия Кобылкина на публикацию статьи «Инструкция для губернаторов: как нажиться на строительстве детских садов», посвященной строительству дошкольных учреждений, на которое губернатор выделил 9 млрд рублей (проверкой сейчас занимаются подчиненные Александра Бастрыкина из ГСУ СК РФ по Москве).
Не было опровержений после обнародования материала «Вице-губернатор богатеет, губернатор не краснеет» о том, как первый заместитель главы ЯНАО Алексей Ситников выделял деньги на строительство стратегической трассы Салехард—Надым фирмам, где он сам был когда-то учредителем, а потом учредителями стали его близкие родственники.
Много интересных расследований остались «незамеченными» губернатором, их можно найти здесь в подборке «Губернатор и прокурор осваивают Ямал».
Проверки и открытость
Редакция ПАСМИ просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, председателя Счетной палаты РФ Татьяну Голикову, главу МВД РФ Владимира Колокольцева провести проверки по материалам журналистских расследований издания. Соответствующие обращения редакция направляет в указанные федеральные ведомства.
Также редакция ПАСМИ выступает с предложением к губернатору Ямала организовать пресс-тур в Салехард для независимых журналистов и блогеров, чтобы те своими глазами увидели, существуют ли пресловутые ближние и дальние дачи губернатора (базы отдыха «Варчаты» и «Нееловские дачи») и ознакомились с документами об этих объектах.
Кроме того, мы предлагаем губернатору ЯНАО самостоятельно инициировать комплексную проверку Ямало-Ненецкого автономного округа федеральным центром, чтобы развенчать все накопившиеся к нему вопросы и сомнения.
Если после пресс-тура и проверок из Москвы информация о дорогостоящих резиденциях не подтвердится, то редакция ПАСМИ готова принести личные извинения Дмитрию Кобылкину и понести ответственность в соответствии с законом.
Просим считать данную публикацию официальным обращением к главе ЯНАО.