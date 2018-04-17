Как прокормить «книжного червя», или на что обратить внимания, отправляясь на бук-шопинг

При всем богатстве выбора

В те славные времена, когда книга еще была безальтернативным источником знаний и доминировала над черно-белым телевизором с двумя-тремя каналами, алгоритм был прост. Библиофил шел в книжный магазин и покупал свежее полиграфическое изделие. Но с тех пор многое изменилось, и даже страна теперь другая. Книгопродажа превратилась в бизнес, в результате почти весь самарский рынок поделен на три части, каждую из которых представляет крупный сетевой оператор.

Не считая небольших магазинчиков для букинистов, оптовиков и мини-сетей формата «Канцтовары +», лучшими друзьями самарского библиофила являются «Чакона» (располагает в столице губернии 19 магазинами), «Метида» (7 магазинов) и федеральная сеть «Читай-город» (6 торговых точек). Расположены они чаще всего в крупных ТЦ, так что с «шаговой доступностью» нынче все довольно неплохо. При этом у «Читай-города» (по личным ощущениям автора) ассортимент поразнообразнее, поинтереснее и ненамного, но побогаче, а «Метида» традиционно работает со школами и предлагает большой выбор учебной литературы.

По юзера велению

Просто ходить в магазин в век, когда автомобили бороздят космические просторы, а слово «гаджеты» понимают даже седовласые старцы, как-то несерьезно. И перед походом в книжный супермаркет можно с помощью Интернета узнать, есть ли нужное вам произведение в наличии. Каждая из указанных выше сетей имеет сайт, где, помимо прочего, можно выяснить, сколько стоит необходимый вам товар и в какой именно магазин из многих ближе доехать, чтобы потом поприставать к продавцам.

Более того, для самых ленивых (или, напротив, занятых) каждая сеть имеет службу доставки, которая может привезти желаемую книгу практически куда клиенту угодно. Для этого достаточно отложить понравившееся в «корзину» и сделать заказ, указав свой телефон и (или) электронную почту, на которые придет сообщение про «можно забирать». Заказ с сайта «Метиды» привезут в один из семи книжных магазинов сети. В «Чаконе» уже появляются варианты «самовывоза» (бесплатная доставка в один из 19 магазинов сети), а также курьерская доставка (200 рублей по городу и 250 в поселки Мехзавод, Управленческий, 116-й км и Зубчаниновка), или «услуги почты РФ » (это — для самых терпеливых). А вот «Читай-город» как сеть федеральная предлагает самый широкий «ассортимент подвоза»: самовывоз (бесплатно) из 6 собственных магазинов, а также из офисов служб доставки компаний; курьерскую доставку по городу (200 рублей, при заказе от 2000 рублей — бесплатно); «услуги почты». Нужно выбрать желаемый способ, указать адрес и в сообщенное заранее время забрать заказ, оплатив его стоимость.

Особенности книжного «онлайн-шопинга»

Книжные магазины предлагают «удаленным» покупателям существенные скидки. Мы убедились в этом на конкретном примере, взяв достаточно популярную нынче книгу писателя Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» из раскрученной серии «Жизнь замечательных людей» от издательства «Молодая гвардия».

Сайт «Метиды» предлагает всем желающим купить издание за 1218 рублей. Практически ту же цену дает «Чакона» — 1213 рублей, но при покупке через сайт цена снижается до 1031 рублей. Сайт «Читай-города» ведет себя хитрее — здесь указана одна цена в 1094 рубля. Но тут уже по личному опыту можно сказать, что это только для онлайна: в магазине на полке «Пантократор» будет стоить дороже. Об этом предупреждает и надпись очень мелким шрифтом: «Цена в интернет-магазине может отличаться от цены в магазинах сети».

Но если покупать книги через Интернет, можно пользоваться не только местными онлайн-магазинами. Желаемое издание за вполне приемлемый срок в несколько дней привезут из Москвы туда, куда вам будет удобнее. Крупнейшие «виртуальные книжные» в России — «Озон» и «Лабиринт.ру». Нужную книгу они доставляют разными способами.

У «Лабиринта.ру» курьерская доставка стоит 200 рублей для заказов на сумму до 500 рублей, 130 рублей — до 999 рублей, 70 рублей — до 1599 рублей, и для заказов от 1600 рублей — бесплатно. У «Озона» также возможны варианты. Курьерская доставка с довольно разнообразными расценками, зависящими от общей суммы заказа и времени, в котором вы хотите его получить. Бесплатно книги доставят при заказе от 3600 рублей. Также предусмотрен бесплатный самовывоз: в Самаре работают 32 пункта в самых разных местах города. Предусмотрел «Озон» и услуги почты и служб специализированной доставки, правда, здесь уже действуют внутренние расценки.

Книга Данилкина о Ленине на «Лабиринте» стоит 1159 рублей, в «Озоне» — 1219. Получается, что выгода не очевидна? Возможно, хотя именно федеральные онлайн-книжные хороши тем, что там огромный выбор и тех изданий, которые уже никогда не привезут в Самару (букинистика, малотиражные книги и пр.) для свободной продажи. Впрочем, у всех интернет-магазинов есть существенный минус — помятые корешки, порванные страницы, а иногда вам и вовсе могут прислать совсем другую книгу. Подобные жалобы потребителей в разделе «Отзывы» встречаются довольно часто.