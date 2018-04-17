Названы самые интересные события в Нижегородской области за 16 апреля 

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 16 апреля, в понедельник.
1. Жители девяти районов могут остаться без тепла и горячей воды
Ограничения начнутся с 18 апреля.
2. Станцию метро «Стрелка» готовится принять первые поезда
Пробные пуски поездов начнутся в ближайшее время.
3. Транспорт в период ЧМ-2018 будет бесплатным для СМИ и болельщиков
На всем подвижном составе, который будет использоваться в бесплатной перевозке, разместят специальный логотип.
4. Главой «Нижегородпассажиравтотранс» станет Артем Коновалов
Соответствующее решение принял мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
5. В нижегородском парке-отеле «Кулибин» проходит кастинг моделей
Кастинг проходит совместно с крупнейшими мировыми агентствами.
6. Нижегородцам предложили обсудить закон о тишине в интернете
Замечания и предложения можно направить на электронный адрес до 20 апреля.