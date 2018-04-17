Названы самые интересные события в Нижегородской области за 16 апреля

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 16 апреля, в понедельник.

1. Жители девяти районов могут остаться без тепла и горячей воды

Ограничения начнутся с 18 апреля.

2. Станцию метро «Стрелка» готовится принять первые поезда

Пробные пуски поездов начнутся в ближайшее время.

3. Транспорт в период ЧМ-2018 будет бесплатным для СМИ и болельщиков

На всем подвижном составе, который будет использоваться в бесплатной перевозке, разместят специальный логотип.

Соответствующее решение принял мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

5. В нижегородском парке-отеле «Кулибин» проходит кастинг моделей

Кастинг проходит совместно с крупнейшими мировыми агентствами.

6. Нижегородцам предложили обсудить закон о тишине в интернете

Замечания и предложения можно направить на электронный адрес до 20 апреля.