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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 16 апреля
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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 16 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 16 апреля, в понедельник.
1. Жители девяти районов могут остаться без тепла и горячей воды
Ограничения начнутся с 18 апреля.
2. Станцию метро «Стрелка» готовится принять первые поезда
Пробные пуски поездов начнутся в ближайшее время.
3. Транспорт в период ЧМ-2018 будет бесплатным для СМИ и болельщиков
На всем подвижном составе, который будет использоваться в бесплатной перевозке, разместят специальный логотип.
4. Главой «Нижегородпассажиравтотранс» станет Артем Коновалов
Соответствующее решение принял мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
5. В нижегородском парке-отеле «Кулибин» проходит кастинг моделей
Кастинг проходит совместно с крупнейшими мировыми агентствами.
6. Нижегородцам предложили обсудить закон о тишине в интернете
Замечания и предложения можно направить на электронный адрес до 20 апреля.
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