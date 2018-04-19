В Уфе заменили скульптуры-буквы «ӨФӨ» на въезде в город

Гости, посещающие республиканскую столицу, заметили, что на въезде в город появились новые арт-объекты — буквы, составляющие название города.

В конце марта в мэрии решили убрать все металлические буквы, простоявшие несколько лет. Но так как скульптуры горожанам полюбились, буквы решили заменить на более современные. Высота новых конструкций увеличилась на 80 сантиметров, и их стало хорошо видно. Их не будет закрывать снег зимой или кусты летом.

— Борта, лицевая и задняя часть букв обвиты композитными материалами, устойчивыми к атмосферным явлениям и дорожным реагентам. Внутренняя световая часть букв заменена на современные светодиоды повышенной яркости, — сообщили в уфимской мэрии.

Каждая из букв теперь весит около 400 килограммов. Русские буквы «УФА» и английские UFA будут демонтировать позднее. Но в мэрии рассказали, что полностью заменят конструкции до конца мая.