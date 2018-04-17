В Уфе установили вечно зеленый патриотичный арт-объект

Накануне на проспекте Октября коммунальщики установили буквы, символизирующие название нашего города Уфа на русском, башкирском и английском языках.

— Высота букв, выполненных из материала искусственной газонной травы, достигает более 2 метров. Яркий арт-объект появился недалеко от остановки «Юношеская библиотека» и уже привлек внимание многих горожан. Уфимцы с удовольствием фотографируются на его фоне, — пояснили городские власти.

По словам сотрудников отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации района, вечером преобразится и пространство вокруг букв — на деревьях засверкают огоньки гирлянд. Для этой цели использовано около 200 метров светодиодных лент.