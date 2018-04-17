Суд оставил за решеткой застройщика, который хотел рассказать о взятках и предлагал вернуть эти деньги, чтобы достроить свои дома 

Ближайшие два месяца Алексей Абасов, арестованный по обвинению в мошенничестве со средствами дольщиков, проведет в СИЗО. Такое определение 16 апреля вынес Саратовский областной суд. Фото: www.fn-volga.ru Адвокат обвиняемого Андрей Плисов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд отклонил прошение и оставил Абасова под арестом. Портал ЕРЗ сообщал об аресте учредителя ООО «Град-С» ряда других компаний Алексея Абасова (на фото), ставшем одним из первых в череде задержаний владельцев проблемных строительных фирм, которые начались после встречи спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина (на фото) с обманутыми дольщиками летом прошлого года. Абасов был арестован 6 августа и с тех пор находится по стражей. Вячеслав Володин (справа) и Валерий Радаев (слева) обсуждают ситуацию с долевым с строительством в Саратовской области Фото: www.sarinform.ru Абасов руководил компанией «Град-С Недвижимость» (179-место в ТОП застройщиков РФ на август 2017 года и 2-е место в ТОП по региону) и учредителя «Миал-Девелопмент» (эта компания, как и ряд других, вела застройку под брендом «Град-С Недвижимость»). Большинство своих домов девелопер бросил, не достроив. Кроме того, Алексей Абасов замечен и в участии в сомнительных схемах при покупке и продаже квартир в ЖСК «Рубин», который возглавляет Владимир Белич, о чьем аресте также информировал портал ЕРЗ. Как стало известно в ходе следствия, г-н Абасов и его жена Галина Чернова (на фото), которая трудилась в фирме мужа, владеют 163 квартирами в еще не построенных домах. Галине Черновой, так же, как и ее мужу, инкриминирована ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Будучи матерью троих несовершеннолетних детей, она ожидает суда под домашним арестом, а на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 100 млн руб. Фото: www.vzsar.ru Между тем на днях прокурор Саратова Владимир Воликов отказал в заключении досудебного соглашения обвиняемым в мошенничестве застройщику Алексею Абасову и его супруге Галине Черновой. Видео с соответствующим заявлением на своем YouTube-канале опубликовал адвокат жены предпринимателя Андрей Боус (см. ниже). По его словам, при подаче ходатайства о заключении сделки со следствием сторона обвиняемых пообещала предоставить информацию, благодаря которой обманутым дольщикам можно будет вернуть порядка 100 млн руб. и раскрыть ряд тяжких преступлений: в частности, больше половины от этой суммы, по заверению адвоката, была потрачена на личные нужды двух сотрудников полиции. Также адвокат рассказал о случаях, когда прокуратура не привлекала фирмы Абасова к административной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве. По мнению юриста, оценку предполагаемому бездействию сотрудников надзорного ведомства должны дать следователи следственного комитета. «В 2015 году при проведении проверок фирм господина Абасова был выявлен ряд нарушений, которые подпадали под санкции статьи 14.28 КоАП РФ, — сообщил адвокат. — Административный материал, составленный в отношении фирмы „Град С“, по территориальности был направлен в прокуратуру Ленинского района, где данную компанию привлекать не стали. Тем самым государство недополучило сумму в размере от 500 тыс. до 1 млн руб.». «Эти факты, о которых заявляли Абасов и его супруга Чернова в ходатайстве о заключении досудебного соглашения, также не оказались интересны прокурору Воликову», — отметил защитник, добавив, что прокуратуру Ленинского района, которая не стала привлекать к ответственности девелопера за выявленные нарушения, в тот период возглавлял именно Владимир Воликов. Данная ситуация станет предметом обжалования отказа в заключении досудебного соглашения», — отметил Андрей Боус. При этом адвокат подчеркнул, лишь один прокурор, проверяя фирму Абасова, привлек строительную организацию к ответственности в строгом соответствии с законом. «Тогда по итогам проверки прокуратура Заводского района наказала должностное лицо фирмы „Град-Инвест“ на 40 тыс. руб., а юридическое лицо на 800 тыс. руб., — подчеркнул юрист, добавив: — Это единственный случай, когда сотрудник прокуратуры поступил по закону. Я с удовольствием назову его фамилию — это господин Новицкий» (Кирилл Новицкий — Ред.), — отметил Андрей Боус. Помимо этого, защитник рассказал о неформальном взаимодействии его клиентов с высокопоставленными сотрудниками саратовской мэрии. «Денежные средства передавались в администрацию Саратова за следующие действия: более быстрое оформление земельных участков, покупку права аренды земельных участков, где будет вестись строительство, за изменение назначения и иные действия», — сообщил Боус. Этой информацией заинтересовался председатель Общественной палаты Саратовской области известный юрист Александр Ландо. На совещании, посвященном решению проблем обманутых дольщиков, глава региональной ОП заявил, что власти должны тщательно проверить сообщение Абасова и, в случае ее объективности, заключить сделку. «Адвокат Боус распространил в СМИ информацию о том, что Абасов вроде как готов заключить досудебную сделку. Однако ему в этом препятствуют, а ведь он хотел бы рассказать о том, кто во всех его незаконных действиях принимал участие, — сказал г-н Ландо и пояснил свою позицию: — Я не знаю, так это или нет, но я бы просил проверить эту информацию и прокомментировать. А то мы до истоков так никогда не дойдем! Пусть расскажет, каким образом он получал эти 12 участков, кому платил за это и отстегивал. Мне бы хотелось на все эти вопросы получить ответы!», — заключил Александр Ландо (на фото). Фото: www.novosti-saratova.ru Как отмечают местные СМИ, присутствовавшие на встрече прокурор области Сергей Филипенко и начальник регионального ГУ МВД Николай Трифонов «никак не прокомментировали заявление общественника», а губернатор Валерий Радаев попросил уполномоченного по правам человека Татьяну Журик «подключиться к проблеме». Продолжение эта тема получила на совещании по обманутым дольщикам в областном правительстве, которое состоялось 16 апреля. В своем выступлении Александр Ландо повторил, что Абасов готов пойти на досудебное соглашение и намерен сообщить следствию о работникам правоохранительных органов, которые получали взятки за «покровительство» и минимизацию штрафов для него. В частности, один сотрудник ГУ МВД, по словам Ландо со ссылкой на информацию Абасова, получил 13 квартир, второй — 4 квартиры и машину. Кроме того, Абасов якобы готов рассказать о чиновниках мэрии, которые также получали взятки за беспрепятственное получение 12 земельных участков в Саратове под строительство домов. Тем не менее, как отметил Александр Ландо, СУ СКР и прокуратура не поддерживают идею о досудебном соглашении, более того, не допускают общественников для общения с Абасовым. Присутствующий на совещании прокурор области Сергей Филипенко заявил, что это не то место, где следует обсуждать подобные вопросы. Тем не менее, он прояснил свою позицию: по его словам, Алексей Абасов не признает свою вину ни по одному обвинению, поэтому досудебное соглашение не заключается. Тем не менее, как сказал прокурор, Абасов всегда может сообщить следствию об имеющихся у него фактах коррупции. Глава региональной общественной палаты публично попросил депутата Госдумы Николая Панкова обратиться в Генпрокуратуру и МВД РФ, чтобы содействовать следствию. Депутат инициативу поддержал, отметив, что должны быть названы конкретные фамилии. При этом парламентарий подчеркнул, что, пока не будут выявлены коррупционные механизмы, проблемные дома будут появляться и дальше. Фото: www.vzsar.ru Сажать нельзя достраивать На днях портал ЕРЗ рассказал, как пошедший на сделку со следствием бывший гендиректор одного из крупнейших застройщиков Челябинской области ООО «Гринфлайт» Сергей Мануйлов дал показание на экс-губернатора региона Михаила Юревича и нескольких учредителей группы компаний. Дело рассматривалось в особом порядке, и в итоге Мануйлов получил всего 2,5 года колонии вместо 10 лет, которые грозили ему в рамках уголовного дела с выявленным ущербом дольщикам в районе 9 млрд руб. и доказанным выводом из компании активов на сумму около 1 млрд В то время как в ряде регионов после президентских выборов застройщикам стали смягчать наказания, рассматривая дела в особом порядке, как в Челябинске, и даже заменять тюремные сроки штрафами, как это произошло в Ставрополе, на родине Вячеслава Володина продолжают идти по жесткому пути. Здесь предпочли оставить девелопера за решеткой и не проявили интереса к предложениям его защиты «сдать всю коррупционную цепочку в Саратове, которая работала на вывод земли из муниципальной собственности в частные руки и последующую неоднократную перепродажу с увеличением цены для жилищного строительства». Как неоднократно отмечалось на страницах портала ЕРЗ, у сидящего за решеткой застройщика минимум возможности повлиять на достройку своих объектов. Напомним, что и Президент России Владимир Путин неоднократно поручал правоохранительным органам снизить административную нагрузку на бизнесменов, в том числе застройщиков, и смягчить уголовное преследование предпринимателей за экономические преступления. Фото: www.саров.рф «Деньги, которые он вложил в стройки, никто не считает. Экономическая экспертиза не проведена и не ведется. У него уже миллионов на 60 разворовано все на стройках: краны, стройматериалы, все воруется, ничего не охраняется. Ему говорят: „Охраняй!“ Как охранять? — пожаловалась журналистам присутствовавшая на судебном процессе мать застройщика Валентина Абасова. — „Квалификация — мошенничество и воровство. „Это не предпринимательская деятельность“, — говорят. Как это не предпринимательская, а что он делал? — спросила она и сама же ответила: — Заключал договоры, продавал официально квартиры, строил дома, никуда убегать не собирается. Трое детей несовершеннолетних. Мы здесь живем всего два года, он нас позвал сюда жить, а не сбегать. Они ему сразу говорили — сбежит, убежит, в офшорах деньги. Ничего нет, ничего не нашли, нет никаких денег, ничего нет, понимаете? Ничего нет, а его судят и продолжают судить. Он ведь мог быть дома, а вы ведите это все — считайте дольщиков, ведите экономическую экспертизу, но он будет дома. И это говорит наш Президент, говорит Лебедев (Вячеслав Ледебев — председатель Верховного суда РФ — Ред.), что нельзя давить на бизнес. А что мы видим?“ — сетует Валентина Абасова. К слову, на самом совещании по проблемам обманутых дольщиков, областное правительство, как отмечают местные СМИ, „обошло тему того, что в 2017 году количество обманутых дольщиков выросло не просто значительно, а в полтора раза“. „В начале 2017 года, по данным на сайте регионального минстроя, в реестре проблемных домов числилось 26 долгостроев. К концу года было понятно, что их станет значительно больше, весь вопрос был в том, когда брошенные застройщиками дома смогут официально претендовать на статус проблемных, — отмечает ИА СаратовИнформ. — Чтобы не ударить в грязь лицом перед спикером Госдумы Вячеславом Володиным, все внимание сосредоточили на том, сколько домов сдали, доделали, достроили. Радаев заявил в СМИ, что 10. Ну пусть что-то сдали еще до всей летней шумихи с Володиным, а часть под шумок записывали уже в новогодние праздники — главное, квартиры достались тем, кто за них платил. Получается 26 минус 10 — всего 16 домов остается. А в марте в списке оказывается 38 проблемных домов“. Так может, лучше не сажать, а достраивать, причем с помощью девелоперов? Как справедливо указали саратовские дольщики, обманутые Алексеем Абасовым, „застройщик должен работать над решением проблем достройки комплексов, а не сидеть за решеткой“. Фото: www.img.ppt.ru