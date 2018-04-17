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Победительница «Мисс Екатеринбург» стала лицом международного телеканала
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Победительница «Мисс Екатеринбург» стала лицом международного телеканала 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Победительница городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2006» Дарья Дементьева стала ведущей международного телеканала «Мир», вещающего по России и странам СНГ. До этого девушка была корреспондентом подмосковного телеканала «360», сообщает во вторник, 17 апреля, «АиФ-Урал».
О новой работе первая красавица Екатеринбурга по версии 2006 года сообщила в социальной сети Instagram. «Ну что, с первыми выпусками меня на телеканале „Мир“, теперь буду в эфире по России и СНГ», — написала Дарья Дементьева.
Публикация от Дарья Дементьева (@dashanatv) 16 Апр 2018 в 3:29 PDT  До этого момента девушка являлась корреспондентом и ведущей регионального подмосковного телеканала «360» и проработала на этой должности несколько лет. До этого момента Дарья работала в Екатеринбурге на телеканале «41-Домашний».
Девушка, будучи еще школьницей, в 16 лет завоевала титул первой красавицы Екатеринбурга в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург — 2006». После этого Дарья Дементьева окончила журфак МГУ, одновременно работая журналистом. Имя Дарьи Дементьевой также связано с скандальным уголовным делом в отношении екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, который сейчас отбывает срок наказания в колонии Новой Ляли. Фотографа осудили за убийство супруги Юлии Прокопьевой. Дарья проходила свидетелем по уголовному делу со стороны защиты фотографа.
В прошлом году девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург — 2017» в качестве одной из победительниц. Конкурс проходил в юбилейный 20-й по счету раз и на мероприятие были приглашены все победительницы конкурса красоты разных лет.
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