Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 16 на 17 апреля 

Первая московская гроза, рэпер-лауреат Пулитцеровской премии, новые авиаудары по Сирии, культурные рекорды 2017 года, королевские сокровища на острове Рюгей и отваждный Джастин Бибер.
В ночь на 17 апреля над Москвой сверкали первые весенние молнии и гремели громы — гроза и дожди умыли город и понизили температуру.
После заявления Дональда Трампа о необходимости повременить с объявленными накануне Никки Хейли антироссийскими санкциями, рубль взлетел вверх, а евро и доллар потеряли на торгах более рубля.
В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию, которая поразила лауреатом в музыкальной номинации — им стал рэпер Кендрик Ламар.
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку в ночь на вторник отразили около 10 ракет непонятно кем запущенных — до сих пор никто не признался, чьи они.
Мария Захарова заинтригована заявлением Дональда Трампа о поражении всех сирийских целей, который утверждает, что куда-то позвонил и ему сказали, что все цели поражены, ни одну ракету не отбили.
Ольга Голодец рассказала о рекордах посещаемости музеев и театров за 2017 год.
Отважный Джастин Бибер вступился за девушку на вечеринке.
Писатель Джордж Мартин признался, кого из героев «Игры престолов» хотел бы воскресить на экране, а в Германии археологи-любители обнаружили тысячелетний клад короля викингов.