Ещё
Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 16 на 17 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 16 на 17 апреля 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Первая московская гроза, рэпер-лауреат Пулитцеровской премии, новые авиаудары по Сирии, культурные рекорды 2017 года, королевские сокровища на острове Рюгей и отваждный Джастин Бибер.
В ночь на 17 апреля над Москвой сверкали первые весенние молнии и гремели громы — гроза и дожди умыли город и понизили температуру.
После заявления Дональда Трампа о необходимости повременить с объявленными накануне Никки Хейли антироссийскими санкциями, рубль взлетел вверх, а евро и доллар потеряли на торгах более рубля.
В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию, которая поразила лауреатом в музыкальной номинации — им стал рэпер Кендрик Ламар.
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку в ночь на вторник отразили около 10 ракет непонятно кем запущенных — до сих пор никто не признался, чьи они.
Мария Захарова заинтригована заявлением Дональда Трампа о поражении всех сирийских целей, который утверждает, что куда-то позвонил и ему сказали, что все цели поражены, ни одну ракету не отбили.
Ольга Голодец рассказала о рекордах посещаемости музеев и театров за 2017 год.
Отважный Джастин Бибер вступился за девушку на вечеринке.
Писатель Джордж Мартин признался, кого из героев «Игры престолов» хотел бы воскресить на экране, а в Германии археологи-любители обнаружили тысячелетний клад короля викингов.
Вечерняя Москва: последние новости
Защищающие столицу расчеты всегда на боевом дежурстве Мошенникам, обманывающим мигрантов, грозит срок Создатель вещества «Новичок» рассказал, почему Скрипали выжили после отравления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию128
Путин придумал способ победить коррупцию581
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля252
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку157
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение