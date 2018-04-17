Среди главных протестных рисков для власти эксперты назвали выступления обманутых дольщиков 

Такие выводы следуют из доклада «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленного специалистами коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Фото: www.mbk.media Как поясняют авторы доклада, исследование базируется на результатах фокус-групп, проведенных более чем в 20 регионах, и свыше 200 экспертных интервью с представителями региональных элит Проблему обманутых дольщиков эксперты сочли недооцененной. В докладе говорится о кратном занижении официальной правительственной статистики и близкой к взрывоопасной ситуации в ряде городов, например в Краснодаре. При этом механизм принятого в прошлом году №218-ФЗ не остановит пополнение списка граждан, попавших в категорию обманутых дольщиков, считают аналитики «Минченко консалтинг». Вот как выглядит перечень практических предложений, которые, по мнению авторов доклада, ослабит политические риски в связи с проблемой дольщиков в российских регионах: • увеличение банка муниципальной земли, за счет передачи дополнительных территорий под будущую застройку; • ускорение процесса принятия региональных законов о земельных компенсациях застройщикам, готовым принять проблемные объекты на свой баланс; • расширение использования целевых федеральных программ, в частности, ФЦП «Жилище», на цели строительства дорог и проведения остальной инженерной инфраструктуры к новым участкам, что увеличит муниципальный земельный банк и значительно увеличит его стоимость; • расширение возможностей получения компенсаций подключения к сетям и оплату технических условий проблемных домов за счет федеральных и региональных субсидий при условии жесткого контроля соответствия тарифам, установленным в регионе; • мониторинг действий правоохранительных органов в отношении менеджмента и контролирующих акционеров застройщиков, допустивших просрочку сдачи объектов в эксплуатацию, для избежания случаев полной остановки деятельности строительных компаний и ухудшения положения дольщиков, заключивших договоры», — резюмируют авторы исследования. Полностью прочесть часть доклада, посвященную проблеме обманутых дольщиков, можно здесь. Фото: www.64novostroy.ru