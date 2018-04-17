Ещё
Среди главных протестных рисков для власти эксперты назвали выступления обманутых дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Среди главных протестных рисков для власти эксперты назвали выступления обманутых дольщиков 

Единый реестр застройщиков 45 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Такие выводы следуют из доклада «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленного специалистами коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Фото: www.mbk.media Как поясняют авторы доклада, исследование базируется на результатах фокус-групп, проведенных более чем в 20 регионах, и свыше 200 экспертных интервью с представителями региональных элит Проблему обманутых дольщиков эксперты сочли недооцененной. В докладе говорится о кратном занижении официальной правительственной статистики и близкой к взрывоопасной ситуации в ряде городов, например в Краснодаре. При этом механизм принятого в прошлом году №218-ФЗ не остановит пополнение списка граждан, попавших в категорию обманутых дольщиков, считают аналитики «Минченко консалтинг». Вот как выглядит перечень практических предложений, которые, по мнению авторов доклада, ослабит политические риски в связи с проблемой дольщиков в российских регионах: • увеличение банка муниципальной земли, за счет передачи дополнительных территорий под будущую застройку; • ускорение процесса принятия региональных законов о земельных компенсациях застройщикам, готовым принять проблемные объекты на свой баланс; • расширение использования целевых федеральных программ, в частности, ФЦП «Жилище», на цели строительства дорог и проведения остальной инженерной инфраструктуры к новым участкам, что увеличит муниципальный земельный банк и значительно увеличит его стоимость; • расширение возможностей получения компенсаций подключения к сетям и оплату технических условий проблемных домов за счет федеральных и региональных субсидий при условии жесткого контроля соответствия тарифам, установленным в регионе; • мониторинг действий правоохранительных органов в отношении менеджмента и контролирующих акционеров застройщиков, допустивших просрочку сдачи объектов в эксплуатацию, для избежания случаев полной остановки деятельности строительных компаний и ухудшения положения дольщиков, заключивших договоры», — резюмируют авторы исследования. Полностью прочесть часть доклада, посвященную проблеме обманутых дольщиков, можно здесь. Фото: www.64novostroy.ru
Единый реестр застройщиков: последние новости
Дмитрий Гордеев (Институт экономики города): Похоже, в Минстрое уже осознали, что с помощью ГИС ЖКХ информацию до людей не доведешь Упрощен порядок ведения реестра лицензий управляющих организаций Митинги обманутых дольщиков: вторая половина марта 2018 г.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию128
Путин придумал способ победить коррупцию575
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля252
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку156
Российский «Панцирь» отбил атаку США808
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение