Обзор московских событий в СМИ за 17 апреля

«Коммерсантъ». Соцпомощи подберут семью Минтруд сплетет новую потребительскую корзину. ссылка

«Коммерсантъ». Долги граждан отдали банкирам Показатель закредитованности населения рассчитают сами кредиторы. ссылка

«Известия» . Россияне переводят вклады в госбанки Объем средств граждан в банках с государственным участием вырос более чем на 10% и достиг 18,8 трлн руб. ссылка

«Известия». Безработным предлагают зарплаты вдвое ниже средних по стране По каждой десятой вакансии в службах занятости предлагают доход ниже прожиточного минимума. ссылка

Газета.Ru . Дело «трезвого мальчика»: О. Алисова может выйти на свободу Осужденная за ДТП с «трезвым мальчиком» Ольга Алисова просит отсрочить приговор. ссылка

«Российская газета». Давайте жить красиво Подмосковные проекты станут примером для других регионов. ссылка

«Российская газета». Проверено! Новую услугу предложит в этом году жителям региона Московское областное БТИ. ссылка

«Российская газета». С. Собянин А. Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения Московскую питьевую воду, очищенную по новым технологиям, получат еще около 400 тыс. жителей Подмосковья. ссылка

Московский комсомолец ». Обрушение дома в Пушкаревом пер. обернулось для соседей переселением Частично обрушился жилой дом в Пушкаревом пер. : рухнули строительные леса, выпала часть кирпичей, а из окон вылетели стекла. ссылка

Независимая газета ». Весенняя уборка Москвы завершится до мая Горожане выходят на субботники, чтобы помочь столичным службам благоустроить мегаполис. ссылка

«Независимая газета». Московская область и Москва — за чистую воду Андрей Воробьев и Сергей Собянин подписали очередное соглашение о сотрудничестве. ссылка

Комсомольская правда ». Мосгорсуд отменил приговор врачу Е. Мисюриной Дело вернули на доследование в прокуратуру , а гематолог все еще остается под подпиской о невыезде. ссылка

«Комсомольская правда». В Москве составят рейтинг торговых центров, которые нарушают пожарную безопасность По словам активистов, нарушения находят в 40% ТЦ. ссылка

«Комсомольская правда». Где спасаться в столице: Машины убираем — и парковка превращается в бомбоубежище Корреспондент «КП» в неспокойной обстановке вокруг Сирии проверил, где в Москве расположены укрытия. ссылка

Московская правда ». Снос аварийного здания в Пушкаревом пер. займет 10 дней Полностью расчистить участок планируется в течение 10 дней. Все работы будут вестись исключительно в дневное время. ссылка

«Московская правда». Две трети московской воды очищаются по новым технология Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей чистой питьевой водой столицы мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали на Западной станции водоподготовки.ссылка

«Московская правда». В зоопарке проснулись медведи Три медведя, обитающих в Московском зоопарке, вышли из зимней спячки. ссылка

«Московская правда». В июне в «Лужниках» откроют сухой танцующий фонтан Его струи будут подниматься вверх на 2,5 м и опускаться, как будто вальсируя. ссылка

«Московская перспектива». Задали высокий стандарт Почти 7 тыс. семей получат квартиры по программе реновации до конца этого года. ссылка

«Московская перспектива». Ваша команда работает профессионально Владимир Путин оценил успехи Москвы в разных областях экономики. ссылка

«Московская перспектива». Затеряться среди динозавров Такую возможность получат москвичи и гости столицы, не выезжая за пределы МКАД. ссылка

«Московская перспектива». Вот это номер В Москве исторические особняки могут стать доходными домами. ссылка

«Московская перспектива». Трехмерная модель выходит на подиум Новые кварталы проектируют с применением технологий информационного моделирования. ссылка

«Московская перспектива». «Рабочий и колхозница» вернулись домой Преображенные павильоны и скульптуры вновь удивляют гостей выставки. ссылка

«Московская перспектива». Меняю квадраты на рубли Москвичам предоставили возможность выбирать квартиры меньшей площади и получать доплату. ссылка

«Московская перспектива». Адреса на выбор Для строительства стартовых домов дополнительно подобраны семь площадок. ссылка «Московская перспектива». Премьеры одна за другой В парке «Зарядье» и на территории спорткомплекса «Лужники» вскоре откроются новые объекты. ссылка

«Московская перспектива». Замыкая круг Городские власти ускорят работы на Большой кольцевой линии. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин и А. Воробьев подписали соглашение об улучшении качества питьевой воды За последние годы реализован целый ряд серьезных проектов, улучшающих качество воды в Москве. ссылка

«Вечерняя Москва». Тип станции метро «Нижние Мневники» изменился на островной Тип строящейся станции столичного метро «Нижние Мневники» изменился с берегового на островной. ссылка

«Вечерняя Москва». Получить государственные услуги проще всего с утра Столичные центры государственных услуг «Мои документы» обновили график средней загрузки по дням недели и часам, чтобы горожане смогли выбрать самое удобное время для визита. ссылка

«Вечерняя Москва». Торговые центры не прошли контроль безопасности В понедельник, 16 апреля, завершился цикл проверок столичных торговых и развлекательных центров на предмет соблюдения установленных правил. ссылка

«Вечерняя Москва». Дом в Пушкаревом пер. будут сносить 10 дней с помощью гидравлических ножниц Здание в Пушкаревом пер. начнут сносить с утра. ссылка